Kırgızistan Başbakanı Abılgaziyev istifa etti Kırgızistan Başbakanı Muhammedkalıy Abılgaziyev, hakkındaki yolsuzluk iddiaları üzerine görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Kırgızistan Başbakanı Muhammedkalıy Abılgaziyev, hakkındaki yolsuzluk iddiaları üzerine görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Abılgaziyev, yaptığı yazılı açıklamada, "radyo frekans bandının genişletilmesi ve yenilenmesi davası" ile ilgili hükümete ve kendisine yönelik iddiaların bulunduğunu belirtti.

Konuyla bir ilgisi olmadığını ifade eden Abılgaziyev, "Hakkımdaki suçlamalar asılsız. Umarım soruşturma, sorumluları tespit edecek." ifadesini kullandı.

Abılgaziyev, soruşturmanın devam ettiğini hatırlatarak, "Soruşturma nedeniyle oluşan belirsizlik yüzünden hükümet sağlıklı çalışamaz. Bu nedenle görevimden istifa etme kararı aldım." değerlendirmesinde bulundu.

Yolsuzluk soruşturması

Kırgızistan'da nisan başında bazı görevliler hakkında, yasalara aykırı şekilde radyo frekans bandının genişletilmesi ve yenilenmesi sürecinde devleti maddi zarara uğratmak suçlamasıyla dava açılmıştı.

Soruşturma kapsamında söz konusu kurumlarda adı açıklanmayan üst düzey yöneticiler gözaltına alınmıştı.

Yolsuzluk iddiası, ilk kez 20 Mayıs'ta Meclis Genel Kurulunda Milletvekili Janar Akayev tarafından kamuoyuyla paylaşılmıştı.

Akayev, radyo frekans bandının genişletilmesi ve yenilenmesi ile ilgili devlete verilen zararın çok büyük olduğunu belirterek, Başbakan Abılgaziyev'den masumiyetini kanıtlamasını istemişti.

Bir telefon şirketinin kablolu televizyon şirketinden yaklaşık 1 milyon 800 dolara satın aldığı frekans bandının lisansının yenilemesi ile ilgili devletin 67 milyon dolar zarara uğratıldığı iddia ediliyor.

Söz konusu özel şirketin müdürü de bu sabah gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA