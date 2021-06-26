Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkanı Maripov kamera karşısında Kovid-19 aşısı oldu
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Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkanı Maripov kamera karşısında Kovid-19 aşısı oldu

Anadolu Ajansı / Nazir Aliyev Tayfur - Haberler | Güncel

Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkanı Ulukbek Maripov, kamera karşısında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı oldu.

Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkanı Ulukbek Maripov, kamera karşısında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı oldu.

Hükümetten yapılan açıklamada, Bakanlar Kurulu Başkanı Maripov ve eşi Nazgül Maripova'nın, başkent Bişkek'te Kovid-19'a karşı aşılandıkları belirtildi.

Kamere karşısında, salgınla mücadelede toplu aşılamanın önemine dikkati çekerek vatandaşları aşı olmaya çağıran Maripov, "Yakınlarda, yabancı ortaklarımızdan ek aşı malzemelerini almayı planlıyoruz. Vatandaşların aşılanma oranını artırmak, Bakanlar Kurulu'nun öncelikli görevidir." diye konuştu.

Öte yandan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Jıldız Bakaşova, Çin'in Bişkek Büyükelçisi Du Dewen ile bir araya gelerek Kovid-19 ile mücadelede aşı desteğinin sağlanmasını rica etti. Çin Büyükelçisi Du da Kırgız tarafının talebine dair güvence verdi.

Altı buçuk milyon nüfuslu ülkede bugüne kadar 102 bin civarında kişi aşı oldu.

Günlük Kovid-19 vaka sayısının her geçen gün arttığı ülkede, son 24 saatte 892 vaka tespit edildi. Toplam vaka sayısı 119 bin 873'e yükseldi.

Son 24 saatte 6 kişinin hayatını kaybettiği ülkede virüse bağlı can kaybı sayısı 1964'e çıktı.

Üç ay önce halkını aşılamaya başlayan Kırgızistan, Çin'den 150 bin adet doz Sinopharm aşı hibe almış, Rusya'dan da 100 bin doz Sputnik V aşı tedarik etmişti.

Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkanı Maripov kamera karşısında Kovid-19 aşısı oldu
Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkanı Maripov kamera karşısında Kovid-19 aşısı oldu
Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkanı Maripov kamera karşısında Kovid-19 aşısı oldu
Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkanı Maripov kamera karşısında Kovid-19 aşısı oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nazir Aliyev Tayfur

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