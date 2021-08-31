Son dakika haber... Kırgızistan Bağımsızlık Günü askeri geçit töreniyle kutladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber... Kırgızistan Bağımsızlık Günü askeri geçit töreniyle kutladı

Son dakika haber... Kırgızistan Bağımsızlık Günü askeri geçit töreniyle kutladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Kırgızistan'da 31 Ağustos Bağımsızlık Günü dolayısıyla askeri geçit töreni yapıldı.

Kırgızistan'da 31 Ağustos Bağımsızlık Günü dolayısıyla askeri geçit töreni yapıldı.

Sovyetler Birliğinin dağılmasıyla 31 Ağustos 1991'de bağımsızlığını ilan eden Kırgızistan bu yıl bağımsızlığın 30'uncu yılını kutluyor. Başkent Bişkek'teki kutlamalar Ala Too Meydanı'nda gerçekleşen askeri geçit töreniyle başladı. Törene Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, ülkede faaliyet gösteren yabancı ülke büyükelçileri ve uluslararası kuruluşların temsilcilerinin yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Kırgızistan Silahlı Kuvvetlerinin düzenlediği geçit törende tank, zırhlı araçlar ve diğer askeri teçhizatlar sergilendi.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov, törenin ardından yaptığı konuşmada, bağımsızlığın ilk anlarından itibaren Kırgızistan'ın uluslararası hukukun tam teşekküllü katılımcısı haline geldiğini ve demokratik modeli seçtiğini belirtti. Son 30 yılda ülkesinin farklı tehditlerle karşılaştığına işaret eden Caparov, ülkede siyasi krize neden olan dalgalanmaların yaşandığını ve bunların ülkenin gelişmesini farklı yönde etkilediğini dile getirdi.

Caparov, "Sonuç olarak iki cumhurbaşkanı ülkeyi terk etti, biri hapiste, birkaç başbakan yolsuzlukla suçlandı. Bu trajik bir ulusal deneyim. Bu zor koşullarda Kırgızistan istikrar, etnik uyum, birlik ve hoşgörüyü sağlayacak toplumdaki derin bölünmelerin üstesinden geldi" dedi.

Kutlamalar, askeri geçit töreninin ardından düzenlenen konserle devam etti. Kutlamaların akşam saatlerinde yapılacak havai fişek gösterisiyle sona ermesi bekleniyor.

(Aliia Raimbekova/İHA)

Son dakika haber... Kırgızistan Bağımsızlık Günü askeri geçit töreniyle kutladı
Son dakika haber... Kırgızistan Bağımsızlık Günü askeri geçit töreniyle kutladı
Son dakika haber... Kırgızistan Bağımsızlık Günü askeri geçit töreniyle kutladı
Son dakika haber... Kırgızistan Bağımsızlık Günü askeri geçit töreniyle kutladı
Son dakika haber... Kırgızistan Bağımsızlık Günü askeri geçit töreniyle kutladı
Son dakika haber... Kırgızistan Bağımsızlık Günü askeri geçit töreniyle kutladı
Son dakika haber... Kırgızistan Bağımsızlık Günü askeri geçit töreniyle kutladı
Son dakika haber... Kırgızistan Bağımsızlık Günü askeri geçit töreniyle kutladı
Son dakika haber... Kırgızistan Bağımsızlık Günü askeri geçit töreniyle kutladı
Son dakika haber... Kırgızistan Bağımsızlık Günü askeri geçit töreniyle kutladı
Son dakika haber... Kırgızistan Bağımsızlık Günü askeri geçit töreniyle kutladı
Son dakika haber... Kırgızistan Bağımsızlık Günü askeri geçit töreniyle kutladı
Son dakika haber... Kırgızistan Bağımsızlık Günü askeri geçit töreniyle kutladı
Son dakika haber... Kırgızistan Bağımsızlık Günü askeri geçit töreniyle kutladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek ve Karadağ ziyareti sonrası uçakta gazetecilerle sohbet etti: (2)
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek ve Karadağ ziyareti sonrası uçakta gazetecilerle sohbet etti: (2)
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mansur Yavaş Hamid Karzai Mevlüt Çavuşoğlu Sultan Alparslan Mehmet Nuri Ersoy
Magazin Müge Anlı Demet Şener Bülent Ersoy Demet Akalın
Spor Ali Koç Cristiano Salih Uçan Burak Elmas Enner Valencia
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Son dakika haber... Kırgızistan Bağımsızlık Günü askeri geçit töreniyle kutladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.8.2021 13:34:12. #1.16#

title