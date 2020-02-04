Kırgızistan, Avrasya Ekonomik Birliği'ne bağlılığını yineledi

04.02.2020 14:10 | Son Güncelleme: 04.02.2020 14:10

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, Avrasya Ekonomik Birliği'nin (AEB) Kırgızistan'ın dış ekonomik politikasının önceliği olduğunu ve olmaya devam edeceğini belirtti.

Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Ceenbekov, görevindeki ilk resmi ziyaretini Kırgızistan'a gerçekleştiren Avrasya Ekonomi Komisyonu (AEK) Yönetim Kurulu Başkanı Mikhail Myasnikoviç'i kabul etti.

Ceenbekov, ziyarette Myasnikoviç'i yeni görevi dolayısıyla tebrik etti ve Avrasya entegrasyonunun daha da derinleştirilmesine katkıda bulunacağına olan güvenini dile getirdi.

Sooronbay Ceenbekov, birlik üyesi ülkelerle verimli iş birliğinin daha da geliştirilmesi, Avrasya alanındaki entegrasyon süreçlerinin genişletilmesi ve derinleştirilmesi için hazır olduklarını belirterek, "Avrasya Ekonomik Birliği, Kızgızistan'ın dış ekonomik politikasının önceliğidir ve olmaya devam edecek." ifadesini kullandı.

Görevi süresince birliğe üye tüm ülkelerin çıkarlarının gözetileceğini belirten Myasnikoviç de birlik içindeki ticaret ve ekonomik iş birliğinin genişletilmesi için ortaya çıkan engellerin ve kısıtlamaların tek tek kaldırılmasının Avrasya Ekonomi Komisyonu'nun öncelikleri arasında olduğunun altını çizdi.

Myasnikoviç, Rusya, Belarus ve Kazakistan'ın kurucusu olduğu Avrasya Ekonomik Birliği'ne başka ülkelerin ilgisinin arttığını da kaydetti.

Birlik üyesi Belarus'un temsilcisi olan Myasnikoviç, Avrasya Ekonomi Komisyonu Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini Ermenistan Temsilcisi Tigryan Sarkisyan'dan 1 Şubat tarihi itibariyle resmen devralmıştı.

Kaynak: AA