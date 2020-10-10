Kırgızistan Ankara Büyükelçisi Ömüraliyev: Yeni seçim 30 gün içinde yapılacak
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Kırgızistan Ankara Büyükelçisi Ömüraliyev: Yeni seçim 30 gün içinde yapılacak

10.10.2020 11:41 | Son Güncelleme: 10.10.2020 11:45
Kırgızistan Ankara Büyükelçisi Ömüraliyev: Yeni seçim 30 gün içinde yapılacak

Kırgızistan Ankara Büyükelçisi Ömüraliyev, Kırgızistan'da düzenlenen son parlamento seçimleri sonrasında yaşanan olaylara ilişkin yaptığı açıklamada, yeni seçimlerin anayasa gereği 30 gün içinde 6 Kasım'a kadar yapılacağını belirtti.

Kırgızistan Ankara Büyükelçisi Ömüraliyev, Kırgızistan'da düzenlenen son parlamento seçimleri sonrasında yaşanan olaylara ilişkin yaptığı açıklamada, yeni seçimlerin anayasa gereği 30 gün içinde 6 Kasım'a kadar yapılacağını belirtti.

Kırgızistan'da geçtiğimiz pazar günü yapılan seçimler sonrası ülkede siyasi kriz büyüyor. Kırgızistan'da yaşanan son gelişmelere ilişkin Demiören Haber Ajansı'na  değerlendirmelerde bulunan Kırgızistan Ankara Büyükelçisi Kubanıçbek Ömüraliyev, protestoların ardından alınan seçim iptalinin gerekçesinin, seçimler sırasında yaşanan sayısız ihlal olduğunu söyledi. Ömüraliyev, ülkedeki siyasi krizin kısa sürede biteceğini ifade ederek, "Yeni seçim anayasa gereği, 30 gün içinde 6 Kasım'a kadar yapılacaktır" dedi.

PROTESTOLAR BARIŞÇIL DEVAM EDİYOR

DHA'ya konuşan Ömüraliyev, Bişkek'te mevcut durumun istikrarlı olduğunu belirterek devam eden protestoların barışçıl bir hal aldığını vurguladı. Kırgızistan'da iptal edilen seçimlerden sonra yaşanacak sürece ilişkin de konuşan Ömüraliyev "Kırgız Cumhuriyeti mevzuatına göre, seçimlerin geçersiz sayılması halinde yeni seçimler Kırgız Cumhuriyeti Merkez Seçim ve Referandum Komisyonu tarafından bir ay içinde, yani 6 Kasım 2020 tarihine kadar yeni seçim tarihi belirlenecek. Aynı zamanda, seçimlerin süreleri üçte bir oranında azaltılır" dedi.

HALKIN GÜVENİNE SAHİP YENİ BİR HÜKÜMET İSTENİYOR

Büyükelçi Ömüraliyev, ülkede başlayan protestoların amacının seçimlerin yenilenmesi olduğunu belirterek "Protestocular halkın güvenine sahip yeni bir hükümet talep ediyor. Yeni parlamento ve hükümet seçilinceye kadar halkın güvenine sahip geçici bir teknik hükümet isteniyor" ifadelerini kullandı. Öte yandan, Türkiye ve Kırgızistan ilişkileri hakkında bilgi veren Büyükelçi Ömüraliyev "Ülkeler arasındaki işbirliği, Kırgız Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti arasında Stratejik İşbirliği Yüksek Kurulu ile kutsanan stratejik bir statüye sahiptir" dedi.

NE OLMUŞTU?

Kırgızistan'da geçtiğimiz Pazar günü 16 partinin katılımıyla düzenlenen parlamento seçimlerinin ardından, seçim barajını geçmeyen 12 siyasi partinin üyeleri ve destekçileri Bişkek'te seçimin ertesi günü seçim sonuçlarını protesto etmişti. Kırgızistan Merkez Seçim Komisyonu (MSK)  polisle protestocular arasında çıkan çatışmaların ardından seçim sonuçlarını iptal etmişti.


Kırgızistan Ankara Büyükelçisi Ömüraliyev: Yeni seçim 30 gün içinde yapılacak

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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