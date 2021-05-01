Kırgızistan, AGİT'ten Kırgızistan-Tacikistan sınırındaki çatışmadan etkilenenler için destek istedi
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Kırgızistan, AGİT'ten Kırgızistan-Tacikistan sınırındaki çatışmadan etkilenenler için destek istedi

Kırgızistan, AGİT'ten Kırgızistan-Tacikistan sınırındaki çatışmadan etkilenenler için destek istedi
Anadolu Ajansı / Nazir Aliyev Tayfur - Haberler | Güncel

Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ruslan Kazakbayev, 29 Nisan'da Kırgızistan-Tacikistan sınırındaki çatışmadan etkilenen evlerin imarı ve burada yaşayanlar için Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatından (AGİT) yardım istedi.

Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ruslan Kazakbayev, 29 Nisan'da Kırgızistan-Tacikistan sınırındaki çatışmadan etkilenen evlerin imarı ve burada yaşayanlar için Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatından (AGİT) yardım istedi.

Kırgızistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Kazakbayev, video konferans yoluyla görüşme yaptığı AGİT Dönem Başkanı ve İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde ile Kırgızistan-Tacikistan sınırındaki son duruma ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

Kazakbayev, çatışma bölgesinden 27 binden fazla vatandaşın evlerini terk ettiğini belirtti.

Bölgedeki insani durumun ağır olduğuna dikkati çeken Kazakbayev, çatışmadan etkilenen evlerin, kamu kurumların imarı ve bölgeden tahliye edilenler için yardım talebinde bulundu.

Sivil halk da dahil olmak üzere her iki tarafta da kayıpların olduğunun üzüntüyle karşılandığını vurgulayan Kazakbayev, Kırgızistan'da Batken bölgesinin Kırgız-Tacik sınırında silahlı çatışmada ölenlerin anısına 1-2 Mayıs'ta "ulusal yas" ilan edildiğini anlattı.

Linde de Kırgızistan ile Tacikistan arasında varılan anlaşmalara harfiyen uymanın önemine işaret ederek, sınır anlaşmazlıklarının ve çatışma sonrası yeniden yapılanmanın çözümüne yardımcı olmaya hazır olduklarını dile getirdi.

Kırgızistan-Tacikistan sınırındaki çatışma

Kırgızistan-Tacikistan sınırında bulunan "Golovnoy" adlı su dağıtım şebekesini kontrol etme konusunda 28 Nisan'da yaşanan gerginlik, 29 Nisan'da iki ülke halkının birbirini taşlamasıyla devam etmiş, iki ülke sınır birliklerinin devreye girmesiyle çatışmaya dönüşmüştü.

Yaklaşık 10 saat süren çatışmalarda 31 Kırgız vatandaşı hayatını kaybetmiş, 134 kişi yaralanmış ve çok sayıda ev, kamu binası ile iş yeri zarar görmüştü.

Tacikistan tarafında ise 8 Tacik vatandaşı yaşamını yitirmiş, 90'dan fazla kişi yaralanmıştı.

Her iki ülke "ateşkes" ve askerlerin kışlalara geri çekilmesi konusunda uzlaşmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nazir Aliyev Tayfur

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