Kırgızistan, Afganistan'dan vatandaşlarını tahliye etmeye hazırlanıyor
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Kırgızistan, Afganistan'dan vatandaşlarını tahliye etmeye hazırlanıyor

Kırgızistan, Afganistan'dan vatandaşlarını tahliye etmeye hazırlanıyor
Anadolu Ajansı / Nazir Aliyev Tayfur - Haberler | Güncel

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Afganistan'da geçici bulunan vatandaşlarının güvenliklerinin sağlanması ve tahliye edilmeleri için önlemler alınmasını istedi.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Afganistan'da geçici bulunan vatandaşlarının güvenliklerinin sağlanması ve tahliye edilmeleri için önlemler alınmasını istedi.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Caparov'un, Afganistan'daki durumu yakından takip ettiği bildirildi.

Açıklamada, Caparov'un Dışişleri Bakanlığına, Afganistan'da geçici olarak bulunan Kırgız vatandaşlarıyla irtibat kurulması, vatandaşların güvenliklerinin sağlanması ve ana vatanlarına derhal tahliye edilmeleri için önlemler alınması talimatı verdiği belirtildi.

Caparov'un, ilgili devlet organlarından bölge ülkeleriyle güvenliğin sağlanması ve güçlendirilmesi için çalışmaları yoğunlaştırmalarını istediği ifade edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nazir Aliyev Tayfur

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