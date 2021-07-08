Kırgızistan, Afganistan'daki gelişmelerden endişe duyuyor
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Kırgızistan, Afganistan'daki gelişmelerden endişe duyuyor

Kırgızistan, Afganistan'daki gelişmelerden endişe duyuyor
Anadolu Ajansı / Nazir Aliyev Tayfur - Haberler | Güncel

Kırgızistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Aybek Artıkbayev, Afganistan'da yaşanan son gelişmelerden endişe duyduklarını bildirdi.

Kırgızistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Aybek Artıkbayev, Afganistan'da yaşanan son gelişmelerden endişe duyduklarını bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Artıkbayev, video konferans yöntemiyle düzenlenen Orta Asya Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı.

Afganistan'daki askeri-politik duruma ilişkin güncel konuların değerlendirildiği toplantıda konuşan Artıkbayev, ABD ile Taliban arasında 2020'de Doha'da varılan anlaşmanın, uzun yıllar süren anlamsız savaşın sona ermesi için umut uyandırdığını hatırlatarak, "Ancak, Afganistan'daki mevcut olaylar endişe verici." dedi.

Artıkbayev, Afgan sorununun çözümünün temelinin, Afganistan halkının "ülkesinde barışı bulma fikri" etrafında bir araya gelmesi olduğunu vurguladı.

Toplantıda, uluslararası örgütler çerçevesinde Afganlar arası uzlaşma sürecini sürdürmenin tüm kilit konularında etkileşimin önemine dikkat çekildi.

Orta Asya ülkesi Tacikistan, Özbekistan ve Türkmenistan ile kara sınırı olan Afganistan'ın kuzeyinde Taliban'ın saldırıları ve ilerleyişi artmış, Tacikistan Afganistan'da yaşanan gelişmeler nedeniyle Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ) üyesi ülkelerden destek talep etmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nazir Aliyev Tayfur

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