Kırgızistan'a pandemi döneminde 330 milyon 900 bin dolarlık kredi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kırgızistan'a pandemi döneminde 330 milyon 900 bin dolarlık kredi

Kırgızistan Maliye Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelenin başladığı günden itibaren uluslararası kuruluşlardan 330 milyon 900 bin ABD doları tutarında kredi desteği sağladıklarını bildirdi.

Kırgızistan'a pandemi döneminde 330 milyon 900 bin dolarlık kredi
06.08.2020 17:45 | Son Güncelleme: 06.08.2020 17:48

Kırgızistan Maliye Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelenin başladığı günden itibaren uluslararası kuruluşlardan 330 milyon 900 bin ABD doları tutarında kredi desteği sağladıklarını bildirdi.

Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Kovid-19 salgınının ortaya çıkmasından kaynaklanan acil ödemeler dengesi ihtiyaçlarını karşılamak için ülkenin uluslararası kuruluşlardan aldığı kredi miktarına yönelik değerlendirme yapıldı.

Buna göre, bütçe desteği için Uluslararası Para Fonu'ndan 241 milyon 900 bin, Asya Kalkınma Bankası'ndan 50 milyon, Avrupa Birliği'nden 24 milyon 800 bin ve sağlık sektörüne Dünya Bankası'ndan 3 milyon 300 bin, özel iş sektörünün geliştirilmesi için Almanya Kalkınma Bankası'ndan 10 milyon 900 bin dolar tutarında toplam 330 milyon 900 bin ABD dolar kredi desteği alındı.

Kırgızistan, bu dönemde, Avrupa Birliği'nden ayrıca 24 milyon 800 bin dolar tutarında hibe alımı yaptı.

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, Alman hükümetinin Kırgızistan'da sağlık, eğitim ve yoksullukla mücadele için bu yıl sonuna kadar taahhüt ettiği 41 milyon 800 bin dolarlık hibeyi onayladı.

Ocak-Mayıs döneminde ekonomisi 3,8 küçülen Kırgızistan'da 4,5 ayda toplam 35 659 vaka tespit edilmiş, koronavirüsten 1.447 kişi yaşamını yitirmişti.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

İstanbul üzerinde alçak uçuş yapan darbeci pilota müebbet hapis cezası verildi 3. Sayfa
İstanbul üzerinde alçak uçuş yapan darbeci pilota müebbet hapis cezası verildi
İkinci el araç düzenlemesi Erdoğan'a sunuldu: Yetki belgesi olmadan satış yapana 5 bin TL ceza kesilecek Ekonomi
İkinci el araç düzenlemesi Erdoğan'a sunuldu: Yetki belgesi olmadan satış yapana 5 bin TL ceza kesilecek
Esnaf, erkek çocuğunu istismar ettiği öne sürülen adamı yakalayıp polise teslim etti 3. Sayfa
Esnaf, erkek çocuğunu istismar ettiği öne sürülen adamı yakalayıp polise teslim etti
Kardeşler arasında çıkan silahlı kavgada kan aktı: 1 ölü, 2'si ağır 6 yaralı 3. Sayfa
Kardeşler arasında çıkan silahlı kavgada kan aktı: 1 ölü, 2'si ağır 6 yaralı
MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt: Meral Akşener'in kazandığı kongreyi ben iptal ettirdim Politika
MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt: Meral Akşener'in kazandığı kongreyi ben iptal ettirdim
Balkondan atlayan kadın, çevredekilerin kaldırıma koyduğu yatak sayesinde kurtuldu Güncel
Balkondan atlayan kadın, çevredekilerin kaldırıma koyduğu yatak sayesinde kurtuldu
Son Dakika: Merkez Bankası'ndan döviz ve altın açıklaması: Piyasalardaki aşırı oynaklığın azaltılması için tüm araçlar kullanılacak
Son Dakika: Merkez Bankası'ndan döviz ve altın açıklaması: Piyasalardaki aşırı oynaklığın azaltılması için tüm araçlar kullanılacak
Koronavirüs denetimlerine damga vuran diyalog! Vali'nin teklifini 'Misafirim var' diyerek reddetti
Koronavirüs denetimlerine damga vuran diyalog! Vali'nin teklifini "Misafirim var" diyerek reddetti
Son Dakika: ABD Başkanı Trump, koronavirüs aşısı için en net tarihi verdi
Son Dakika: ABD Başkanı Trump, koronavirüs aşısı için en net tarihi verdi
Kendisinden 30 yaş büyük Oktay Kaynarca ile aşk yaşayan Gizem Acar, Instagram'ını kapattı
Kendisinden 30 yaş büyük Oktay Kaynarca ile aşk yaşayan Gizem Acar, Instagram'ını kapattı
Çorum Valisi, 'Vaka artış hızı yükseldi' diyerek son durumu paylaştı: 9 kişi vefat etti, 1052 vaka var
Çorum Valisi, "Vaka artış hızı yükseldi" diyerek son durumu paylaştı: 9 kişi vefat etti, 1052 vaka var
İş görüşmesine giden kadına ahlaksız teklif: Tişörtünü çıkar, sana 500 lira vereceğim
İş görüşmesine giden kadına ahlaksız teklif: Tişörtünü çıkar, sana 500 lira vereceğim
Gökhan Çıra'dan 'Çocuğunuz trans birey olursa ne yaparsınız?' sorusuna cevap
Gökhan Çıra'dan "Çocuğunuz trans birey olursa ne yaparsınız?" sorusuna cevap
Tüketiciyi Destekleme Derneği'nden vatandaşlara uyarı: İnternetten yapılan ucuz altın satışlarına kanmayın
Tüketiciyi Destekleme Derneği'nden vatandaşlara uyarı: İnternetten yapılan ucuz altın satışlarına kanmayın
Şanlıurfa'da evinden çıktıktan sonra kaybolan 10 yaşındaki çocuk, Gaziantep'te ortaya çıktı
Şanlıurfa'da evinden çıktıktan sonra kaybolan 10 yaşındaki çocuk, Gaziantep'te ortaya çıktı
Karnında 20 kiloluk kütle taşıyan genç kadın tıp dünyasını şaşırttı
Karnında 20 kiloluk kütle taşıyan genç kadın tıp dünyasını şaşırttı
Bizimkiler dizisinin Cemil'i Uğurtan Sayıner, yaşam mücadelesi veriyor! İyileşmek için yardım bekliyor
Bizimkiler dizisinin Cemil'i Uğurtan Sayıner, yaşam mücadelesi veriyor! İyileşmek için yardım bekliyor
Yeşim Salkım'a küfür ettiği için eleştirilen Murat Övüç, aylar önce kadınlarla göbek attığı anları yeni görüntüymüş gibi paylaştı
Yeşim Salkım'a küfür ettiği için eleştirilen Murat Övüç, aylar önce kadınlarla göbek attığı anları yeni görüntüymüş gibi paylaştı
Sürücüsünün kontrolünü yitirdiği otomobil şarampole devrildi: 3 ölü, 2 yaralı
Sürücüsünün kontrolünü yitirdiği otomobil şarampole devrildi: 3 ölü, 2 yaralı
Bakan Koca, koronavirüse yakalanan bir kişinin yaşadıklarını sosyal medyada paylaştı
Bakan Koca, koronavirüse yakalanan bir kişinin yaşadıklarını sosyal medyada paylaştı
Son dakika: BDDK, yurt dışı bankalara TL işlemlerde muafiyet tanıdı
Son dakika: BDDK, yurt dışı bankalara TL işlemlerde muafiyet tanıdı
Son Dakika: Fenerbahçe, Beşiktaş'la yollarını ayıran Caner Erkin'le 2+1 yıllık sözleşme imzaladı
Son Dakika: Fenerbahçe, Beşiktaş'la yollarını ayıran Caner Erkin'le 2+1 yıllık sözleşme imzaladı
Son Dakika: Gökhan Gönül'ün ardından Caner Erkin de Beşiktaş'tan ayrıldı
Son Dakika: Gökhan Gönül'ün ardından Caner Erkin de Beşiktaş'tan ayrıldı
Gökhan Gönül'den imza sonrası ilk sözler: Yuvasına geri dönen biri olarak hislerimi ifade etmem çok zor
Gökhan Gönül'den imza sonrası ilk sözler: Yuvasına geri dönen biri olarak hislerimi ifade etmem çok zor
'Çocukluk aşkıma geri döndüm' diyen Caner'den Fenerbahçe itirafı: Daha önce dönmek istedim ama olmadı
"Çocukluk aşkıma geri döndüm" diyen Caner'den Fenerbahçe itirafı: Daha önce dönmek istedim ama olmadı
Üniversitede bu bölümleri tercih eden öğrencilere 2.324 liraya kadar burs verilecek
Üniversitede bu bölümleri tercih eden öğrencilere 2.324 liraya kadar burs verilecek
Koronavirüs tedavisinin ardından görevine dönen sağlık personeli darp edildi
Koronavirüs tedavisinin ardından görevine dönen sağlık personeli darp edildi
Demiri için yakılan kanepeden sıçrayan kıvılcımlar orman yangınına sebep oldu
Demiri için yakılan kanepeden sıçrayan kıvılcımlar orman yangınına sebep oldu
Son Dakika: Altının gram fiyatı 486 lirayla tarihi rekorunu tazeledi
Son Dakika: Altının gram fiyatı 486 lirayla tarihi rekorunu tazeledi
Oyuncu İrem Sak, Çukur dizisinin kadrosuna dahil oldu
Oyuncu İrem Sak, Çukur dizisinin kadrosuna dahil oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Murat Kurum Mustafa Şentop Bekir Pakdemirli Bülent Bostanoğlu
Magazin Alişan Müge Anlı Gupse Özay Yeşim Salkım
Spor Ali Koç Emre Belözoğlu Ahmet Nur Çebi Malcolm Thomas Mahmut Tekdemir
Daha Fazla Türk Çocuk Beyrut Lübnan
Şu an buradasınız: Kırgızistan'a pandemi döneminde 330 milyon 900 bin dolarlık kredi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.8.2020 18:17:02. #1.14#
title