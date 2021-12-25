ANKARA (İHA) - - Kırgız yönetmen Bolot Şamşiyev 80. Yılında Ankara'da anıldı

ANKARA - Ünlü Kırgız yönetmen Bolot Şamşiyev doğumunun 80. yılında Ankara'da düzenlenen sergiler ve film gösterimleriyle anıldı.

Ünlü Kırgız yönetmen Bolot Şamşiyev doğumunun 80. yılında Ankara'da düzenlenen sergiler ve film gösterimleriyle anıldı. Etkinlikler kapsamında TÜRKSOY Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Bilal Çakıcı; Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi Kıbanıçbek Ömüraliyev'e, Kırgız sinema sanatçıları; Ayturgan Temirova, Murat Mambetov, Aysuluu Subanliyeva ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Yerli Düşünce Derneği Onursal Başkanı Yalçın Topçu'ya, Bolot Şamşiyev'in 80. doğum yılı anısına hazırlanan hatıra plaketlerini takdim etti.

"Sanat ve sanatçı geleceğe uzanan elimizdir"

Yerli Düşünce Derneği Onursal Başkanı olarak etkinliğin ev sahiplerinden olan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu burada yaptığı konuşmada, "Türk Dünyasına mensup her devletimizin şerefli bir mazisi, destansı bir hikayesi var. Bizler Türk Dünyasının evlatları olarak hepimiz nizam ve merhamet medeniyetinin çocuklarıyız. "Sanat ve sanatçımız geleceğe uzanan elimizdir." Kültür emperyalizminin medeniyet coğrafyamızdaki asimilasyon etkisini, engellemek ve kendi medeniyetimizin kültürel birikimini nesilden nesile aktarmanın en etkin yolları artık sinema, sosyal medya ve internet olduğu malumdur. Bunlar ile medeniyet değerlerimizi evrensel marka yapmak; başta üniversitelerimiz olmak üzere herkesin milli görevidir" dedi.