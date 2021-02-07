Kırgız yolcu, İstanbul Havalimanı'nda kız çocuğu dünyaya getirdi
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Kırgız yolcu, İstanbul Havalimanı'nda kız çocuğu dünyaya getirdi

07.02.2021 22:51 | Son Güncelleme: 07.02.2021 22:54
Kırgız yolcu, İstanbul Havalimanı'nda kız çocuğu dünyaya getirdi

Rusya'nın Saint Petersburg kentinden tarifeli uçakla gelen Kırgızistan asıllı bir yolcu, İstanbul Havalimanı'nda doğum yaptı.

Rusya'nın Saint Petersburg kentinden tarifeli uçakla gelen Kırgızistan asıllı bir yolcu, İstanbul Havalimanı'nda doğum yaptı.

Alınan bilgiye göre, Kırgız yolcu Mukhamadal Ismaılov, akşam saatlerinde Saint Petersburg'tan tarifeli sefer ile İstanbul'a geldi.

Ankara Esenboğa Havalimanı'na gitmek üzere dış hatlar terminali transfer bölümüne yönlendirilen Mukhamadal Ismaılov, pasaport kontrolünün ardından aniden fenalaştı.

Sağlık ekipleri, hamile olduğu öğrenilen yolcuya müdahale etti. Mukhamadal Ismaılov, burada bir kız çocuğu dünyaya getirdi.

Ambulansla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne gönderilen anne ile çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abidin Mutlu Bozdağ

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