Kırgız Üniversitelerinde Türk Dili ve Kültür Merkezleri Yaygınlaşıyor - Bişkek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), 1962'de kurulan Kırgızistan Devlet Teknik Üniversitesinde (KDTÜ) gençlere daha modern ortamda dil eğitimi verilmesi için ihtiyaç duyulan Türk Dili ve Kültür Merkezini kurdu.

Türk Dili ve Kültür Merkezinin açılışına, Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat, KDTÜ Rektörü Prof. Dr. Muratalı Camanbayev, Eğitim Müşaviri Recep Sula, Türkiye Türkçesi Eğitim Merkezi (TTÖMER) Müdürü Ahmet Gözübol ve TİKA Bişkek Program Koordinatörü Ali Muslu katıldı.

Rektörlüğün toplantı salonunda gerçekleşen törende, üniversite öğrencisi ve görevlisi tarafından "Altın yüzüğüm kırıldı" ve "Sivasın yolları" adlı türküler seslendirildi.

Üniversitenin folklor grubu milli dans gösterisi sergilerken Kırgız halk çalgısı komuz çalındı.

Üniversite Rektörü Prof. Dr. Camanbayev, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "TİKA ve TTÖMER'in üniversitemize katkısı büyük. Bu kurumların yöneticilerine çok teşekkür ediyorum. TİKA çok güzel bir Türkçe eğitim merkezi kurdu. TTÖMER eğitmenleri gönderdi. Merkez son teknoloji aletlerle donatıldı. Türkçe kursların öğretileceği merkez üniversitemize örnek oldu. Bu bizi çok mutlu etti." dedi.

Kurdele kesiminin ardından Türk Dili ve Kültür Merkezine alınan davetlilere merkez hakkında bilgi verilirken, Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Fırat, üniversitenin özel defterini imzaladı.

TİKA daha önce ülkenin en prestijli üniversitelerinden Milli Üniversitesi, Sosyal Bilimler Üniversitesi, Uluslararası Üniversitesi ve Rus-Kırgız Slavyan Üniversitesinde Türk Dili ve Kültür Merkezlerini kurmuştu.