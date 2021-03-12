Kırgız muzisyenler, İstiklal Marşı'nı geleneksel enstrümanlarıyla seslendi
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Kırgız muzisyenler, İstiklal Marşı'nı geleneksel enstrümanlarıyla seslendi

12.03.2021 23:46 | Son Güncelleme: 12.03.2021 23:50

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te faaliyet gösteren Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi (KTMÜ) Konsevatuar Bölümü öğrencileri, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin simgesi İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yıl dönümü dolayısıyla Kırgız geleneksel çalgılarıyla "İstiklal Marşı"nı seslendirdi.

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te faaliyet gösteren Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi (KTMÜ) Konsevatuar Bölümü öğrencileri, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin simgesi İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yıl dönümü dolayısıyla Kırgız geleneksel çalgılarıyla "İstiklal Marşı"nı seslendirdi.

Üniversitenin Mediamanas Merkezi tarafından çekimi yapılan klipte, Tanrı Dağı'nın eteğindeki tepe, Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliği, Bişkek'teki Alatoo Meydanı ile Manas Üniversitesi'nin Cengiz Aytmatov Kampüsü kullanıldı.

Kırgız muzisyenler, İstiklal Marşı'nı geleneksel enstrümanlarıyla seslendi
Kırgız muzisyenler, İstiklal Marşı'nı geleneksel enstrümanlarıyla seslendi
Kırgız muzisyenler, İstiklal Marşı'nı geleneksel enstrümanlarıyla seslendi
Kırgız muzisyenler, İstiklal Marşı'nı geleneksel enstrümanlarıyla seslendi

Kaynak: Anadolu Ajansı

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