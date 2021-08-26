Kırgız milli güreşçinin Olimpiyat Oyunları'nda giydiği kıyafet açık artırmada satıldı
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Kırgız milli güreşçinin Olimpiyat Oyunları'nda giydiği kıyafet açık artırmada satıldı

Kırgız milli güreşçinin Olimpiyat Oyunları'nda giydiği kıyafet açık artırmada satıldı
Anadolu Ajansı / Nazir Aliyev Tayfur - Haberler | Spor

Kırgızistan'ın 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda gümüş madalya kazanan güreşçisi Akjol Mahmudov'un Olimpiyat Oyunları'nda giydiği kıyafet açık artırmada 6 bin 500 dolara alıcı buldu.

Kırgızistan'ın 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda gümüş madalya kazanan güreşçisi Akjol Mahmudov'un Olimpiyat Oyunları'nda giydiği kıyafet açık artırmada 6 bin 500 dolara alıcı buldu.

Mahmudov, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Çocukluktan beri Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanma ve ihtiyaç sahibi ailelere yardım etme hayalim vardı ve hala var. Olimpiyat Oyunları'ndan memlekete döndüğümde, halkım için iyi işler yapmaya kararlı olduğumu fark ettim. Okullar, camiler, yollar inşa etmek ve ihtiyaç sahiplerine yardım etmek istedim. ve bugün hayalimi gerçekleştirmek için ilk adımı atmak istiyorum." ifadesini kullandı.

Genç sporcu, iş adamı Babur Tolbayev'in organizasyonunda Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenen açık artırmada, Olimpiyat Oyunları'nda giydiği ve köpekbalığı fotoğrafının yer aldığı kırmızı renkli kıyafetinin (tayt) 6 bin 500 dolara alıcı bulduğunu, açık artırmaya katılanların da 19 bin 500 dolar bağışta bulunduğunu aktardı. Kıyafetin fotoğrafını da paylaşan Mahmudov, 26 bin doları hayır kurumuna bağışlayacağını kaydetti.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Olimpiyat Oyunları'nda güreş branşında 2 gümüş ve 1 bronz madalya kazanan üç milli sporcu Aysulu Tınıbekova, Akjol Mahmudov ve Meerim Cumanazarova'yı Manas Devlet Ödülü'ne layık görmüş, oyunculara 83 bin ile 120 bin dolar arasında değişen para ödülü ve son model otomobil hediye etmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nazir Aliyev Tayfur

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Kırgız milli güreşçinin Olimpiyat Oyunları'nda giydiği kıyafet açık artırmada satıldı - Haberler Spor
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