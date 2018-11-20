Kırgız Mevkidaşıyla Görüştü

İzmir'de bulunan TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Kırgızistan Meclis Başkanı Dastanbek Cumabekov ve beraberindeki heyet ile görüştü. Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) 8. Genel Kurulu için İzmir'de bulunan TBMM Başkanı Binali Yıldırım, TÜRKPA'nın 10. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen konferansın ardından ikili görüşmeler gerçekleştirmeye devam ediyor. TBMM Başkanı Yıldırım, konferansın ardından Kırgızistan Meclis Başkanı Dastanbek Cumabekov ve beraberindeki heyet ile görüştü.

(Mihrap Düzöz - Halil Karahan/İHA)