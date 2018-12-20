Kırgız Heyeti Altıeylül'de

Altıeylül Belediyesi Kırgızistan'dan gelen misafirlerini ağırladı. Başkan Avcı, "Gönül coğrafyamızda yaşayan kardeşlerimizle bağlarımızı güçlendireceğiz. 21. Yüzyıl Türklerin Yüzyılı olacak" dedi.

Kırgızistan Ak Talaa ilçe yönetimi Altıeylül'e ziyarette bulundu. Ak Talaa İlçesi Kaymakamı Moldokadırov Nurbek, İlçe Meclis Vekili Seripbek Uulu Ulanbek, İlçe İş Konsey Başkanı Sıdıkov Muradil, Konseyi Üyesi Akimaliev Nurlan Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı'nın misafiri oldu, ilçede bir dizi ziyaretlerde bulundu.

Kırgızistan'da gelen m isafirlerine kentin coğrafi özelliklerini anlatan Başkan Avcı, Altıeylül ilçesi hakkında geçmişten bugüne açıklamalarda bulundu. Başkan Avcı Kırgızistan'dan gelen misafirlerini ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirirken şunları söyledi; "Balıkesir merkezimiz iki ilçeden oluşuyor, Altıeylül ve Karesi. Altıeylül olarak yaklaşık 178 bin nüfuslu bir ilçeyiz. 81 kırsal 13 merkez olmak üzere toplamda 94 mahallemiz var. Balıkesir, Türkiye'yi doyuran bir şehir. Altıeylül ilçemizde tarım ve hayvancılık konusunda önemli bir bölge. Burası Anadolu, siz bizim Atayurdumuzdan geliyorsunuz. Ecdadımız Türk Milleti'nin bir kısmı Orta Asya'da kaldı, bir kısmı Anadolu'dan, Balkanlar'a kadar seyr-ü sefer yaptı. Biz sizlerin buradaki temsilcileriniziz. Kurtuluş Savaşı'nda tüm Türkiye işgal altındayken, buraları da Yunan işgali altında kalmış. Anadolu'da ilk mücadelenin başladığı yer Balıkesir'dir. Karesi Beyliği'ne ithafen merkez iki ilçeden biri Karesi İlçesi oldu. Düşman işgalinden kurtuluş günümüz 6 Eylül. Kurtuluşa ithafen de diğer ilçenin, bizim ilçemizin adı Altıeylül oldu." dedi.

"Nurbek, "Her ülke arasında kardeşlik duyguları gelişiyor"

Başkan Hasan Avcı'nın konuşmasının ardından kendini ve heyette bulunan arkadaşlarını tanıtan Ak Talaa İlçesi Kaymakamı Moldokadırov Nurbek kendilerine yapılan sıcak karşılama ve misafirperverliğe teşekkür etti. Nurbek, geliş sebeplerinin Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Eylül ayında Kırgızistan'a yapmış olduğu ziyarette İki ülke arasındaki kardeş toplulukların ilişkilerinin geliştirilmesi, ilişkilerin güçlendirilmesi adına yapılan konuşması üzerine burada olduklarını belirtti. Bu konjonktürde sevindiklerini ve gurur duyduklarını söyleyen Nurbek sözlerine şu şekilde devam etti. "Hava limanından buraya kadar görmüş olduklarımız ve yaşadıklarımızla, kısa sürede edindiğimiz izlenimlerle şunu söyleyebilirim. Buradaki bilgi ve tecrübelerden istifade ederek ülkemizde uygulamamız gerekiyor. Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye'nin bağımsızlık savaşının başlaması için verdiği mücadeleyi de takdir ediyoruz. Ayrıca son zamanlarda ekranlarda yayımlanan ve Rusça'ya çevrilen tarihi Türk dizilerinden tarihiniz hakkında bilgi sahibi oluyoruz. Sultan Süleyman (Muhteşem Yüzyıl) ve Diriliş Ertuğrul dizileri bunların başında geliyor" şeklinde konuştu.

Ziyaret amaçlarının, bulundukları bölgenin tarım ve hayvancılık bölgesi olması nedeniyle, bu alanda sahip olunan deneyim, tecrübe ve teknoloji olduğunu belirten Nurbek "Kendi ülkemizde, şehrimizde tarım ve hayvancılık alanında ilerleme kaydetmek için sizin bilgi ve deneyimlerinize, desteğinize ihtiyacımız var." dedi. Nurbek sözlerine şu şekilde devam etti."Kendi ekonomik durumumuzu göz önünde bulundurduğumuzda, sizin gibi kardeş bir ülkenin bu şekilde gelişmesi ve güçlü olması bizi sevindirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve bizim Cumhurbaşkanımız ile yapmış olduğu ikili görüşmede belirtildiği üzere kardeşlik hukukumuzun geliştirilmesi için gerekenlerin yapılmasını ümit ediyoruz" dedi.

Avcı, "21 Yüzyıl Türkiye'nin yüzyılı olacak"

Başkan Hasan Avcı ise Türk Milleti'nin tarihi boyunca çok büyük imparatorluklar kurduğunu ve mazlumların yanında olduğunu belirterek şunları söyledi; "Öncelikle önümüzde bir yerel seçim var. Seçimlerin sonucunu tahmin etmek şu an için kolay değil. Sonrasında, kardeşlik hukuku çerçevesinde üzerimize düşenleri yapmaya gayret edeceğiz.Türk Milleti'nin tarihi boyunca çok büyük imparatorluklar kurmuş ve mazlumların yanında olmuş. Gittiği yerlere medeniyet götürmüş. Uzun zaman boyunca Türk Milleti gözünü açamamış. Etrafına faydası olmamış. Şu an Türkiye, Cumhurbaşkanımızın önderliğinde çok büyük atılımlar yapıyor. Türk Cumhuriyetleri de 1990 lı yıllardan sonra bağımsızlıklarını kazandılar. Şimdi de Gönül Coğrafyamızdaki kardeşlerimiz ile bağlantılarımızı kurmaya başladık. İnşallah 21. Yüzyıl'ın Türklerin Yüz Yılı olacağına inanıyoruz. Yerel seçimlerden sonra, sizler için üzerimize düşen ne varsa yapmaya da hazırız" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA