- (Özel) Kırgız "Eleçek" kültürü yaşatılıyor

Bir saatte 100 kadın eleçek sardı

BİŞKEK - Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'teki Kurmancan Datka Heykeli yanında "1 saatte 100 kadına eleçek sarma" etkinliği düzenlendi.

Bu yıl 13'üncüsü düzenlenen Uluslararası "Oymo 2018" El Sanatları Festivali çerçevesinde "Saatte 100 eleçeği sarma" adlı etkinlikte, göçebe yaşayan Kırgızların kültürünü yeniden canlandırmayı amaçlayan Kiyiz Düynö (Keçi Dünyası) Kamu Vakfı, etkinliğe katılan 100 kadına geleneksel başlık olan "eleçek" sardırdı. Kiyiz Düynö (Keçi Dünyası) Kamu Vakfı Başkanı Ayday Asangulova, Kırgızistan Kültür, Enformasyon ve Turizm Bakan Yardımcısı Aynura Temirbekova da eleçek sardı. Basın mensuplarına açıklama yapan Ayday Asangulova, "Kültür Bakanlığının bu etkinliği desteklemesi büyük bir gururdur. Ablanın (Aynura Temirbekova) kendisi de eleçeği ilk kez sarıyormuş. İnşallah, kadınlarının geleneksel başlığı olan eleçeği UNESCO Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi'ne dahil etmeyi amaçlıyoruz" dedi.

Eleçek'in, Kırgızların göçebe hayatında çeşitli yönlerde kullanıldığını söyleyen Kiyiz Düynö gönüllüsü Nazira Akmatkalı Kızı, "Göçebe olarak yaşayan atalarımız kadınların soğukta ve sıcakta kullandıkları eleçeği, göç sırasında vefat edenler için kefen bezi olarak ve yeni doğanları sarmak için de kullanmışlardır. Eleçeğin 40 çeşidi olduğunu, Kiyiz Düynö (Keçi Dünyası) Kamu Vakfı'nın şu anda 18 çeşidini keşfettiğini dile getiren Nazira Akmatkalı Kızı, söz konusu başlığın göçebe Kırgızların hayatında önemli rol oynadığına dikkati çekti.

Eleçeği en iyi saran katılımcıların arasında bulunan Sayrakan Cumabayeva, eleçeğin uzunluğunun kadınların yaşına göre 15 ile 40 metre arasında değiştiğini söyledi. Etkinlik sırasında, ülkenin turizm merkezi Çolpon-Ata'da 2-8 Eylül tarihleri arasında yapılacak olan 3'üncü Dünya Göçebe Oyunları'nın tanıtımı da yapıldı. "Eleçek" sarılan kadınlar toplu fotoğraf çektirdikten sonra Bişkek'in Ala-Too Meydanı'nda yürüdü.

Eleçek, Kırgızistan'da kadınların göçebe hayatta kullandıkları, anneliğin yanı sıra kadınların ailedeki statüsünü ve hangi soydan geldiklerini simgeleyen geleneksel başlıktır.