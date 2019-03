Kırgız Doktorlar Türkiye'deki Eğitimlerini Tamamladı

Kastamonu'da eğitim alan Kırgız doktorlara sertifikaları verildi.

Kastamonu Üniversitesi, Özel Kastamonu Anadolu Hastanesi ile Kırgızistan Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Vakfı arasında imzalanan protokol kapsamında, Kırgızistan'dan 15 gün önce gelen 10 doktora verilen teorik ve pratik eğitim tamamlandı.

Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Seyit Aydın, rektörlükte düzenlenen sertifika töreninde, programın teorik kısmının Kastamonu Üniversitesi Tıp Fakültesindeki akademisyenler ve öğretim üyeleri tarafından verildiğini söyledi.

Pratik kısmın ise Özel Anadolu Hastanesi'nde yapıldığını belirten Aydın, "Bu eğitimin faydalı olduğuna inanıyoruz. Bugün itibarıyla kısa hizmet içi eğitimlerini tamamlamış olarak hekim grubumuzu Kırgızistan'a uğurlayacağız. Bir sonraki hekim grubumuz da 22 Mart'ta gelecek. Aynı şekilde eğitimlerini alıp dönecekler. Yıl boyunca bu eğitim periyodik olarak devam edecek. İlk planlamada 120 hekim ve sağlıkçımız bundan yararlanacak." dedi.

Programların başlatılmasında fikir üreten ve harekete geçmelerine vesile olan Kırgızistan Parlamentosu Başkanı Arslanbek Cumabekov'a teşekkür eden Aydın, şunları kaydetti:

"Kırgızistan'dan gelen bütün teklifleri azami şekilde yerine getirmeye çalışıyoruz. İlk defa olmasından kaynaklı ufak problemler varsa bunlar ileriki zamanlarda giderilecektir. Eğitimlerinin ve alacakları sertifikaların güzel hizmetlere vesile olmasını Allah'tan niyaz ediyoruz. Her zaman Kastamonu'nun onların evinin olduğunu hatırlatmak istiyoruz. Dolayısıyla evleri onlara her zaman açıktır. Her türlü hizmeti istemeye de hakları vardır."

Özel Anadolu Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Altıkulaç ise böyle bir projeyi duyduklarında heyecanlandıklarını dile getirerek, "İlk olduğu için mutlaka eksiklikler vardır. Değerli meslektaşlarım eğer eksikliklerimiz olduğunu düşünüyorsa bizleri affetsinler. Daha iyisini yapmak için uğraşacağız." diye konuştu.

Kırgız Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Vakfı Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Kudret Artıkbaev de projenin hayata geçmesinde en büyük yükü Rektör Aydın'ın çektiğini anlatarak, "Sinan Altıkulaç, uygulama kısmının hayata geçmesinde bize çok önemli bir kapı oldu. Kırgızistan için çok faydalı bir süreç olduğunu düşünüyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk'ün, 'Beni Türk doktorlarına emanet ediniz' dediği gibi biz de bundan sonra kendimizi Kırgız doktorlara emanet etmek için çok iyi bir süreç geçirdiğimizi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Kırgız Tıp Akademisi Dekan Yardımcısı Nubek Atakulov ise projenin arkasında çok emek bulunduğuna dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Başarılı bulduğum iki öğrencimi yanımda getirdim. Dünyada tıp alanında ulaşılan seviyeyi görsünler istedim. Değişim programına sizler onay verirseniz, akademi olarak başlatabileceğimizi düşünüyoruz. Buraya gelen tıpçılarımızın buradaki vatandaşlarla iletişim kurarak gelenek, görenek ve misafirperverliği görmüş olmaları bizim için dolaylı fayda diye düşünüyorum."

Konuşmaların ardından doktorlara Rektör Aydın ve Altıkulaç tarafından sertifikaları verildi.

Kaynak: AA