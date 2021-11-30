Kırgız dil bilimci Kasım Tınıstanov Gazi Üniversitesi'nde anıldı

ANKARA - Gazi Üniversitesi; Kırgız dilbilimci, şair, oyun yazarı, eğitimci, gazeteci, Kırgız dil biliminin kurucusu ve Modern Kırgız edebiyatının kurucularından olan Kasım Tınıstanov'u andı.

Gazi Üniversitesinde Kasım Tınıstanov'un doğumunun 120'nci yıldönümü vesilesiyle anma töreni düzenlendi.

Programda konuşan Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız üniversitenin 95'inci yıldönümü nedeniyle 'Köklerimizin İzinde' bir çok konferans düzenlendiğini belirtti. Tınıstanov hakkında bilgi veren Prof. Dr. Yıldız, "Edebi kişiliği kadar bilim adamı kimliğiyle de temayüz etmiştir. Kırgız yazı dilinin kurucuları arasında yer aldığı gibi Arap alfabesi ile yazılan Kırgız Türkçesi'nin önce yazı dilinde daha sonra Kiril alfabesine geçiş süreçlerinde etkin olarak çalışmıştır. Milli Eğitim Bakanlığı görevi sırasında Tınıstanov genç nesillere eğitim verme herhangi bir eğitim alma umudu olmayan orta yaşlılara orta yaşlılara okuma yazma öğretmenin yanı sıra okullarda okutulmak üzere yeni derslik kitapları yazmıştır" dedi.

Törene katılan Kırgızistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Kubanıçbek Ömüraliyev ise yaptığı konuşmada, "Halihazırda Kasım Tınıştanov'un attığı temellere istinaden Kırgız dilinin grameri öğretilmektedir. Onun oluşturduğu Kırgız dilinin sözdizimi, morfolojisi, yazım kuralları ve grameri bugünkü edebi dilimizin sağlam temelleridir. Hiç şüphesiz dil, milletin ve devletin kimliğini belirleyici bir unsurdur" diye konuştu.