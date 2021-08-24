Kırgız Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Sıdıkova, Vali Yerlikaya'yı Ziyaret Etti
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Kırgız Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Sıdıkova, Vali Yerlikaya'yı Ziyaret Etti

Kırgız Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Sıdıkova, Vali Yerlikaya'yı Ziyaret Etti
Habermetre - Haberler | Toplum

İstanbul'da göreve yeni başlayan Kırgız Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Lira Sıdıkova, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'yı ziyaret etti.

İstanbul'da göreve yeni başlayan Kırgız Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Lira Sıdıkova, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'yı ziyaret etti.

Valilik makamında yapılan görüşmede, Vali Yerlikaya, Başkonsolos Sıdıkova'ya görevinde başarılar dileyerek, ziyaretinden dolayı teşekkür etti.

Görüşmenin ardından değerlendirmelerde bulunan Vali Yerlikaya;

"İstanbul'umuzda göreve yeni başlayan Kırgız Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Lira Sıdıkova'ya ziyaretinden dolayı teşekkür ediyorum.

Sayın Sıdıkova'ya görevinde başarılar diliyorum, hayırlı olsun.

Dost ve kardeş Kırgız Cumhuriyeti'nin bağımsızlığının 30. yılı kutlu olsun. " ifadelerini kullandı.

#İstanbul'umuzda göreve yeni başlayan Kırgız Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Lira Sıdıkova'ya ziyaretinden dolayı teşekkür ediyorum.

Sayın Sıdıkova'ya görevinde başarılar diliyorum, hayırlı olsun.

Dost ve kardeş Kırgız Cumhuriyeti'nin bağımsızlığının 30. yılı kutlu olsun.

???????? pic. twitter. com/vVtcwGfdzb

— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) August 24, 2021 Bizi Takip Edin

Kaynak: Habermetre

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