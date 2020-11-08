Kırgız Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Kazakbaev Türkiye'yi ziyaret edecek

Kırgız Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Ruslan Kazakbaev 9-11 Kasım 2020 tarihlerinde Türkiye'yi ziyaret edecek.

Kırgız Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Ruslan Kazakbaev 9-11 Kasım 2020 tarihlerinde Türkiye'yi ziyaret edecek.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Kırgız Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Ruslan Kazakbaev 9-11 Kasım 2020 tarihlerinde Türkiye'yi ziyaret edecek. Ziyaret sırasında Türkiye-Kırgızistan ikili ilişkileri ele alınacak ve bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacaktır. Kırgız Bakan, ziyareti vesilesiyle Ankara ve İstanbul'da bazı iş çevreleriyle de bir araya gelecektir" denildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı