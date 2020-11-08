Kırgız Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Kazakbaev Türkiye'yi ziyaret edecek
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kırgız Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Kazakbaev Türkiye'yi ziyaret edecek

08.11.2020 19:49 | Son Güncelleme: 08.11.2020 19:53
Kırgız Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Kazakbaev Türkiye'yi ziyaret edecek

Kırgız Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Ruslan Kazakbaev 9-11 Kasım 2020 tarihlerinde Türkiye'yi ziyaret edecek.

Kırgız Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Ruslan Kazakbaev 9-11 Kasım 2020 tarihlerinde Türkiye'yi ziyaret edecek.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Kırgız Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Ruslan Kazakbaev 9-11 Kasım 2020 tarihlerinde Türkiye'yi ziyaret edecek. Ziyaret sırasında Türkiye-Kırgızistan ikili ilişkileri ele alınacak ve bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacaktır. Kırgız Bakan, ziyareti vesilesiyle Ankara ve İstanbul'da bazı iş çevreleriyle de bir araya gelecektir" denildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Almanya Dışişleri Bakanı Maas ile telefonda görüştü
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Almanya Dışişleri Bakanı Maas ile telefonda görüştü
Lavrov: 'Rusya, Dağlık Karabağ konusunda Türkiye ile çalışmaya devam edecek'
Lavrov: "Rusya, Dağlık Karabağ konusunda Türkiye ile çalışmaya devam edecek"
AK Partili Özhaseki: 'Fransa'nın karşılarında dimdik duran Türkiye Cumhuriyeti'ne düşmanlık ettiğini biliyoruz'
AK Partili Özhaseki: "Fransa'nın karşılarında dimdik duran Türkiye Cumhuriyeti'ne düşmanlık ettiğini biliyoruz"

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Joe Biden Fuat Oktay Donald Trump Vladimir Putin Mustafa Destici
Magazin Uğur Mumcu Demet Özdemir Burak Özçivit İbrahim Tatlıses
Spor Falcao Can Bartu Abdullah Avcı Emre Belözoğlu Dorukhan Toköz
Daha Fazla Kasım Joe Biden Donald Trump Kamala Harris
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kırgız Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Kazakbaev Türkiye'yi ziyaret edecek - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.11.2020 19:54:38. #1.15#
title