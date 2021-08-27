Kırgız Cumhuriyeti Devlet Televizyon ve Radyo Yayın Kurumu'ndan AGC Başkanı Yeni'ye işbirliği mektubu
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Kırgız Cumhuriyeti Devlet Televizyon ve Radyo Yayın Kurumu'ndan AGC Başkanı Yeni'ye işbirliği mektubu

Kırgız Cumhuriyeti Devlet Televizyon ve Radyo Yayın Kurumu'ndan AGC Başkanı Yeni'ye işbirliği mektubu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Antalya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı (AGC) Mevlüt Yeni başkanlığındaki heyet medya köprüsü oluşturmak için gittiği Kırgızistan'da işbirlikleri için adım attı.

Antalya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı (AGC) Mevlüt Yeni başkanlığındaki heyet medya köprüsü oluşturmak için gittiği Kırgızistan'da işbirlikleri için adım attı. İşbirlikleri kapsamında Kırgız Cumhuriyeti Devlet Televizyon ve Radyo Yayın Kurumu (KTRK) Başkanı Aliev Baktiyar Jenishbekovich'in Başkan Mevlüt Yeni'ye işbirliğinin devamının sağlanması adına gönderdiği mektupta, KTRK Uluslararası İlişkiler Daire Başkanı Nazik Çonoeva için de randevu talep etti. Başkan Yeni'nin Nazik Çonoeva'yı Eylül ayının ilk haftasında ağırlayacağı öğrenildi.

Antalya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı (AGC) Mevlüt Yeni başkanlığındaki heyetin Kırgızistan'ı ziyareti çerçevesinde yürüttüğü işbirliği görüşmeleri devam ediyor. Kırgız Cumhuriyeti Devlet Televizyon ve Radyo Yayın Kurumu (KTRK) Başkanı Aliev Baktiyar Jenishbekovich, Başkan Mevlüt Yeni'ye mektup gönderdi. Jenishbekovich, işbirliğinin devamı için gönderdiği mektupta, Kırgızistan'daki toplantıda görüşülen konulara katkıda bulunulması istenildiği ifade edildi.

Kırgız Cumhuriyeti Devlet Televizyon ve Radyo Yayın Kurumu (KTRK) Başkanı Aliev Baktiyar Jenishbekovich, gönderdiği mektupta yazdıkları şu şekilde : "Kırgız Cumhuriyeti Devlet Televizyon ve Radyo Yayın Kurumu size en içten saygılarını sunar. 24 Haziran 2021'de sizleri KTRK'da ağırlamak benim için bir onurdu ve büyük bir zevkti. Toplantı çok verimli geçti ve umarım sizin için ilginç olmuştur. Bu mektupla, kurumlarımız ve dost ülkeler arasında kültür, turizm ve bilgi desteği alanlarında uzun vadeli işbirliği inşa etme yönünde önemli bir misyonun yerine getirilmesinde Antalya Gazeteciler Cemiyeti ile işbirliğine duyduğumuz ilgiyi ifade etmek istiyorum. Ayrıca Kırgızıstan'da turizmin tanıtılmasındaTürkiye'yi ve özellikle Antalya'yı desteklemekten mutluluk duyuyoruz. Antalya'daki konuk TV paketine "Ala-Too 24" haber kanalını dahil etme imkanı. Türkiye'nin Kırgızistan'da ve Kirgizistan'da Türkiye'nin kültürel ve turistik tanıtımı alanında işbirliği. Ortak televizyon ve radyo yayınlarının üretimi. Çocuk, belgesel ve eğlence kontentleri. Kontent önerim programlara katılım Çalışanlar arasında tecrübe değişimi ve KTRK'nin çalışanları için staj yapma olanakları. Bu bağlamda. KTRK Uluslararası İlişkiler Daire Başkanı Sayın Nazik Conoeva ile işbirliği geliştirme olanağım sizin için uygun olan herhangi bir zamanda görüşüp ve konular üzerinde konuşmanızı rica ediyorum."

Öte yandan, yapılan görüşmeler neticesinde KTRK Uluslararası İlişkiler Daire Başkanı Nazik Çonoeva'nın Türkiye'ye geleceği öğrenildi. - ANTALYA

Kırgız Cumhuriyeti Devlet Televizyon ve Radyo Yayın Kurumu'ndan AGC Başkanı Yeni'ye işbirliği mektubu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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