KIRGIZ ÇİFTİN DÜĞÜNÜNDE AŞIYA DİKKAT ÇEKMEK İÇİN POS CİHAZIYLA TAKI TAKILDI

AFGANİSTAN'dan 1982 yılında göç edip Van'ın Erciş ilçesine yerleşen Kırgız Türklerinden Feride (26) ve Nadir (27) Başaran çifti, kendi geleneklerine göre yapılan düğünle hayatlarını birleştirdi.

AFGANİSTAN'dan 1982 yılında göç edip Van'ın Erciş ilçesine yerleşen Kırgız Türklerinden Feride (26) ve Nadir (27) Başaran çifti, kendi geleneklerine göre yapılan düğünle hayatlarını birleştirdi. Çiftin düğününe gelenlerin ateşleri ölçülüp, HES kodları kontrol edildi. Aşı yaptırmayan davetliler, gelin ve damada hediyelerini pos cihazıyla verdi.

Afganistan'ın Pamir Yaylası'ndan doğa koşulları ve hastalıklar nedeniyle göç etmek zorunda kalan, dönemin cumhurbaşkanı Kenan Evren tarafından 1982'de Türkiye'ye getirilen Kırgız Türkleri, Erciş'e 30 kilometre uzaklıktaki Altındere mevkisine kurulan Ulupamir Mahallesi'nde hayatlarını sürdürüyor. Kendilerine özgü yaşamları, çadırları ve atlarıyla fotoğraf sanatçılarının yanı sıra yerli ve yabancı turistlerin de ilgisini çeken Kırgızlar, düğünlerini de geleneklerine göre yapmayı sürdürüyor.

Mahallede hayatını birleştiren Feride- Nadir Başaran çiftinin düğünleri, pandemi kurallarına göre yapıldı. Erkek ve kız tarafının ayrı yerde yemeklerini yediği düğünde davetliler, Kırgız ve Türk ezgileriyle eğlendi. Geleneklere göre, gelin ve damadın takı törenleri de yine ayrı ayrı yapıldı. Düğüne gelen davetlilerin ateşleri ölçülüp, HES kodları kontrol edildi. Aşı olmayan davetliler ise gelin ve damadın isteği üzerine pos cihazıyla hediyelerini verdi.

Erciş Emniyet Müdürlüğü'nde bekçilik yapan Nadir Başaran, aşıya dikkat çekmek için düğününde böyle bir uygulama yaptığını belirterek, Bugün en mutlu günümüz. Hayatımızı tehdit eden Covid 19 nedeniyle farkındalık oluşturmak istedik. Düğünümüze gelen misafirler için pos cihazı getirdik. Aşı yaptırtmayan davetlilerimiz, takılarını pos cihazı üzerinden yaptı. Bu uygulamayla farkındalık oluşturup, aşıya dikkat çekmek istedik. Lütfen herkes aşısını yaptırsın, sağlık bizler için çok önemli dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı