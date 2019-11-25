Kırgız belediye başkanlarından Başkan Yüce'ye ziyaret
Türk Belediyeler Birliği programı kapsamında Kırgızistan'dan gelen belediye başkanları, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce'yi ziyaret etti.
25.11.2019 12:44 | Son Güncelleme: 25.11.2019 12:44
Türk Belediyeler Birliği programı kapsamında Kırgızistan'dan gelen belediye başkanları, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce'yi ziyaret etti.
Sakarya'da çeşitli programlara katılmak üzere gelen Kırgızistanlı belediye başkanları, Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nde mehter gösterisiyle karşılandı.
Başkan Yüce, misafirlerine Sakarya hakkında bilgi verdi.
Kaynak: AA