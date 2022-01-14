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Kırgız askerleri Kazakistan'dan döndü

Kırgız askerleri Kazakistan'dan döndü
AA / Nazir Aliyev Tayfur - Haberler | Güncel

Kazakistan'ın Almatı kentinde bir hafta konuşlandırılan Kırgız askerleri, ülkeye döndü.

Kazakistan'ın Almatı kentinde bir hafta konuşlandırılan Kırgız askerleri, ülkeye döndü.

Almatı kentinin stratejik öneme sahip tesislerinden Merkezi Isıtma Kurumunu koruma görevini tamamlayan Kırgız askerleri, Ak-Yol Kırgız-Kazak Sınır Noktası'ndan zırhlı araçlarıyla yurda giriş yaptı.

Askerler için konuşlandıkları kışlada resmi karşılama töreni düzenlendi.

Tokayev, KGAÖ'den destek istemişti

Kırgızistan, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) Barış Gücü kapsamında Kazakistan'a 150 asker, zırhlı ve malzeme taşıyan araçlar göndermişti.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, 2 Ocak'ta başlayan sokak olaylarının şiddete dönüşmesinin ardından KGAÖ'den destek istemişti.

Kazakistan'ın başvurusuna yanıt veren KGAÖ üyesi Rusya, Belarus, Kırgızistan ve Ermenistan, Kazakistan'a binlerce asker göndermişti.

Kırgız askerleri Kazakistan'dan döndü

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AA / Nazir Aliyev Tayfur - Son Dakika Haberleri

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