Kırgın Çiçekler'de Kader Hamile Olduğunu Açıklıyor

ATV ekranlarında yayınlanan Kırgın Çiçekler dizisi bu hafta ekranlara gelen son bölümüyle izleyicilerine yine nefes kesen dakikalar yaşattı.

HEYECAN DORUKTAYDI

Ekranlarda yayınlanmaya başladığı günden itibaren gerek konusu gerekse oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizi Kırgın Çiçekler'de heyecan doruktaydı. Dizinin bu hafta yayınlanan son bölümünde konserde bayılan Serkan, hastaneye kaldırıldı. Doktorlar durumunun ciddi olduğunu söyledi.

SONGÜL, HAMİLE OLDUĞUNU AÇIKLIYOR

Son bölümün bitmesinin hemen ardından yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Songül'ün hamilelik sevinciyle başlayan fragmanın son saniyelerine ise gerçeklerin ortaya çıkışı damga vurdu.



HAMİLE KALINCA SENARYO DEĞİŞTİ

Kırgın Çiçekler'in Songül'ü Gökçe Akyıldız, geçen temmuz ayında yaşamını Mustafa Özyurt'la birleştirmişti. Yaklaşık 4 aylık hamile olduğu öğrenilen oyuncunun özel durumundan dolayı yapım şirketine diziden ayrılabileceğini söylediği öğrenildi. Ancak yapım şirketi dizide de evli olan Akyıldız'ın ayrılmasını istemedi ve oyuncuya hamile sahneleri yazdırmaya karar verdi.



