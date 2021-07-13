Kırgıllı-Seydiköy yoluna sıcak asfalt
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Kırgıllı-Seydiköy yoluna sıcak asfalt

Kırgıllı-Seydiköy yoluna sıcak asfalt
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kütahya İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'nün BSK sıcak asfalt çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Kütahya İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'nün BSK sıcak asfalt çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Devam eden çalışmalar kapsamında 4 kilometrelik merkez ilçe Kırgıllı-Seydiköy yolunun 1 kilometrelik kısmı tamamlanırken, 3 kilometrelik bölümünde BSK sıcak asfalt çalışmaları tüm hızıyla sürüyor ediyor.

Yapımı halen devam eden yolun, Kütahya İl Özel İdaresi imkanları ile yapıldığı belirtildi. - KÜTAHYA

Kırgıllı-Seydiköy yoluna sıcak asfalt

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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