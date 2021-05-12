Kiremitleri değiştirmek için çıktığı çatından paletlerin üzerine düştü
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Kiremitleri değiştirmek için çıktığı çatından paletlerin üzerine düştü

İhlas Haber Ajansı / YAVUZ AKKAN - Haberler | 3. Sayfa

Kiremitleri değiştirmek için çıktığı çatından paletlerin üzerine düştü Aksaray'da müstakil evinin çatısındaki kırık kiremitleri onarmak için çatıya çıkan yaşlı adam dengesini kaybedip tahta paletlerin üzerine düşerek yaralandı.

Kiremitleri değiştirmek için çıktığı çatından paletlerin üzerine düştü

AKSARAY - Aksaray'da müstakil evinin çatısındaki kırık kiremitleri onarmak için çatıya çıkan yaşlı adam dengesini kaybedip tahta paletlerin üzerine düşerek yaralandı.

Olay, Kurtuluş Mahallesi 3878 Sokakta bulunan müstakil bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinin çatısındaki kırık kiremitleri değiştirmek için çatıya çıkan Oruç D. elindeki sağlam kiremitlerin ağırlığıyla dengesini kaybederek binanın duvar dibinde bulunan tahta paletlerin üzerine düştü. Kafasından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan yaşlı adamı fark eden ailesi durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı yaşlı adam ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaşlı adamın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kiremitleri değiştirmek için çıktığı çatından paletlerin üzerine düştü
Kiremitleri değiştirmek için çıktığı çatından paletlerin üzerine düştü
Kiremitleri değiştirmek için çıktığı çatından paletlerin üzerine düştü
Kiremitleri değiştirmek için çıktığı çatından paletlerin üzerine düştü
Kiremitleri değiştirmek için çıktığı çatından paletlerin üzerine düştü
Kiremitleri değiştirmek için çıktığı çatından paletlerin üzerine düştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YAVUZ AKKAN

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