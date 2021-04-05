Kireçlenen kalp damarı, Medipol'de şok dalgası ile açıldı
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Kireçlenen kalp damarı, Medipol'de şok dalgası ile açıldı

Anadolu Ajansı / Fatma Eda Topcu - Haberler | Ekonomi
Kireçlenen kalp damarı, Medipol'de şok dalgası ile açıldı

Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nde, 61 yaşındaki Nezih Erhan Tanju'nun kireçlenerek tıkanan kalp damarı, Türkiye'de yeni uygulanan yöntem şok dalgası (shock wave) kullanılarak açıldı.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nde, 61 yaşındaki Nezih Erhan Tanju'nun kireçlenerek tıkanan kalp damarı, Türkiye'de yeni uygulanan yöntem şok dalgası (shock wave) kullanılarak açıldı.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nden yapılan açıklamaya göre, göğsündeki şiddetli ağrı nedeniyle hastaneye başvuran 61 yaşındaki Nezih Erhan Tanju'nun kireçlenerek kalp damarının tıkandığı anlaşıldı.

Tıkanan damarı Türkiye'de yeni uygulanan yöntem şok dalgası (shock wave) kullanılarak açılırken, şok dalgası ile açılan damara balon ve stent yerleştirilerek hasta 1 gün sonra ile taburcu edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen, operasyonu gerçekleştiren Medipol Mega Üniversite Hastanesi Kardiyoloji Bölüm Başkanı Prof.Dr. Bilal Boztosun, tıbbi sürece ilişkin şunları kaydetti:

"Hastamızın göğüs ağrısı nedeniyle gittiği hastanede, yapılan testler sonucunda anjiografisi yapılmış ve bir tanesi ana damar olmak üzerine iki damarında kritik darlıklar olabileceği düşünülerek damar içi ultrason yapılmış. Bu işlem yapıldığı süre içerisinde kataterin (Ivus) ileri derece kireçlenmesi nedeniyle darlık bölgesinden geçilemediği içinde kalsifikasyon dediğimiz ileri derece kireçlenme problemi görülmüş. Biz de ülkemizde yeni başlayan shock wave dediğimiz şok dalgası yöntemi ile hastamızı tedavi ettik."

Kireçlenme tedavisinde kullanılan yöntemler hakkında bilgi veren Boztosun, kireçlenmenin iki tane tedavi yönteminden herhangi biriyle çözüme kavuştuğunu aktardı.

Boztosun, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Birincisi rotablator dediğimiz elmas uçlu vurgulu yöntemle ikincisi shock wave dediğimiz şok dalgaları verilerek oradaki kireçlenmenin yumuşatılması, kırılması ve damarın rahatlaması şeklinde oluyor. Bugüne kadar birçok hastamızda rotablator dediğimiz elmas uçlu vurgu yöntemi kullanıldı.

Ama bu hastamızda kireçlenmeyi kırmak amacıyla shock wave dediğimiz ülkemizde yeni başlayan şok dalgası yöntemi uygulandı. Kireçlenme kırıldıktan sonra balon yapılarak o bölgeye stent takıldı ve hastamızı şifa ile taburcu ettik."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Eda Topcu

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