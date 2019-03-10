Kireçhane Pazarı Dualarla Açıldı.

Ortahisar Belediyesi Başkanı Ahmet Metin Genç, Kireçhane Mahallesi'nde belediye tarafından yapılan halk pazarının açılışını yaptı. Açılış etkinliğinde konuşan Başkan Genç, hormonlu ve genetiği değiştirilmiş ürünlerin çeşitli hastalıklara sebebiyet vermesi nedeniyle dünyada organik pazarlara çok yoğun bir rağbet olduğunu söyledi.

Çağlayan, Yalıncak ve Aygören vadisinde de organik pazar açmayı planladıklarını belirten Başkan Genç, bütün vatandaşlara tarla ve bahçelerine ekim yapması çağrısında bulundu.

Başkan Genç, "Bölgemizde tarım ve hayvancılık en önemli gelir kaynaklarından biri. Her geçen gün tarımın ve hayvancılığın önemi daha da artıyor. Bizler tarım ve hayvancılık konusunda her anlamıyla kendimize yetecek duruma gelmeliyiz. O nedenle eskiden olduğu gibi boş bulduğumuz alanlarda tarım ürünleri yetiştirerek, hem kendi ihtiyacımızı karşılayacağız hem de artan ürünleri pazarlarda satarak aile ekonomimize katkı sağlayacağız. İnşallah bu pazarlarımızı Çağlayan, Yalıncak ve Aygören'de de hizmete açacağız" dedi.

"Hazıra alışmayalım"

Eskiden köylerde bir metre kare bile ekilmeyen alan bırakılmadığını hatırlatan Başkan Genç, "Pancardan tutun da, arpa, mısır, marul, pırasa ve patatese kadar çeşit çeşit ürün yetiştirirdik. Kendi bahçelerimizde yetiştirdiğimiz bu ürünler hem daha lezzetli hem de kimyasal ilaç kullanılmadığı için daha sağlıklı olurdu. Ne yazık ki, bu üretici anlayıştan son zamanlarda uzaklaştık ve her şeyi marketlerden hazır almaya başladık. Eskiden bir metre kare bile ekilmedik alan bırakılmazdı. Bu hem ekonomik kayba neden oldu hem de arazilerimiz, tarlalarımız ve bahçelerimiz atıl duruma geldi. Hep hazıra alıştık. Hep tükettik ama üretmeyi ihmal ettik. İşte burada açtığımız pazar yerini bu amaçla hayata geçirdik. Bizler vatandaşlar olarak üreteceğiz ki, herhangi bir ekonomik zorluk ve sıkıntı yaşamayalım. Üretenin, çalışanın emeğinin karşılığını Cenab-ı (C.C) Allah kat kat fazlasını veriyor. Bu nedenle hazıra alışmamalıyız."diye konuştu.

Tarla ve bahçelerde yetiştirilen tarım ürünlerinin çok alıcısı olduğunu belirten Başkan Genç, "Bölgemizin, toprağımızın bereketini bilelim. Bu toprağa ne ekersek onu biçeriz. Hiç bir şey ekmezsek hiçbir şey biçemeyiz. Hep hazır alarak para ödemek zorunda kalırız. İşte bu pazarda çalışan emeğinin hakkını alacak. Organik, ilaçsız olarak yetiştirdiği ürünleri satarak bir gelir elde edecek. İşte size iş imkanı. Bunu sadece kadınlar değil, bütün vatandaşlarımı yapmalı. Erkekler de pekala bu tarım ürünlerini yetiştirirler. Toprağımız değerini bilmeliyiz. Bugüne kadar ne ektik de bu toprak bizi geri çevirdi. Buradan üretilen organik ürünlerin her yerde alıcısı olur. Hormonlu, genetiği değiştirilmiş, tarım ilaçlı ürünleri almak yerine insanlar hep böyle doğal ortamlarda üretilen ürünleri satın alıyor. İşte biz bu üretici anlayışı tekrar köylerimizle, mahallelerimizde hayata geçirmeliyiz. Üretirsek ne ekonomik sıkıntı yaşarız, ne de beş kuruşa muhtaç hale geliriz. Bu vesilelerle bu pazarda emeği geçen bütün vatandaşlarımıza, bütün pazarcılara, bütün kadınlarımıza çok çok teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Allah bol kazanç ve bereket nasip eylesin. Kireçhane pazarımız hayırlı, uğurlu olsun" dedi.

Konuşmanın ardından Kireçhane pazarının açılışı dualar eşliğinde yapıldı. - TRABZON

Kaynak: İHA