Kırdemir'e altın madalya

30.12.2019 17:29 | Son Güncelleme: 30.12.2019 17:29

PTT ve Türkiye Filateli Dernekleri Federasyonu tarafından Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 100. yılı sebebiyle düzenlenen Ankara Milli Pul Sergisi'ne, "Hüdavendigar Vilayeti" koleksiyonu ile katılan ve aynı zamanda Eskişehir Filatelistler Derneği Başkanı da olan Avukat Şükrü Kırdemir, iki ödül birden aldı. Altın madalya alan Kırdemir, bir de özel ödülün sahibi oldu. Osmanlı döneminde Hüdavendigar Vilayeti olarak adlandırılan bölge, günümüzde, Bursa, Balıkesir, Bilecik, Afyonkarahisar, Kütahya ve Eskişehir'den oluşuyor.

UZUN YILLARIN EMEĞİ

Avukat Şükrü Kırdemir'in, uzun zamanda oluşturduğu ve bu kez, Altın madalya ile ödüllendirildiği koleksiyonu, Eskişehir başta olmak üzere, komşu kentlerin geçmişte kullanılan özgün belgelerini, kartpostallarını, damgalarını içeriyor. Koleksiyon, geçmiş ile bugünü birbirine bağlayan kent belleğinin oluşumuna katkı sağlayacak nitelikte olduğu için, gerek tarih meraklılarından, gerekse barındırdığı ender damgalar, pullar ve kartpostallar nedeniyle pul koleksiyonuna gönül vermiş filatelistlerden, büyük ilgi görüyor.

"ÖZEL ÖDÜL" DE KIRDEMİR'İN

Türkiye'nin dört bir yanından onlarca koleksiyonerin katıldığı 2019 Ankara Milli Pul Sergisi'nde Kırdemir ayrıca, Antalya Filatelistler Derneği'nin "Özel Ödülüne" de layık görüldü. Hüdavendigar Vilayeti koleksiyonu ile Altın madalya ve özel ödül alan Avukat Şükrü Kırdemir, konuyla ilgili olarak, "Hüdavendigar Vilayeti", koleksiyonlarımdan biri. Birçok madalya ile ödüllendirildiğim başka koleksiyonlarım da var. Ancak "Hüdavendigar Vilayeti" koleksiyonum,içinde Eskişehir ile ilgili, çok ender ve kıymetli unsurlar taşıdığı için, benim için, ayrı bir önem taşıyor. Bulunması gerçekten zor ve emek isteyen kartpostallar, pullar, damgalar ve belgeler var içinde. Kent Belleği için büyük önem taşıyor. Altın madalya ile ödüllendirilmek, elbette büyük bir kıvanç benim için.İlk fırsatta, Eskişehir'de de sergilemek istiyorum" dedi.

Kaynak: Bültenler