Kırcami Planlamasında Tescil Aşamasına Doğru

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Kırcami planlamasının, askıdan inen Fener, Çağlayan, Güzeloluk, Yeşilova, Kircami, Zümrütova, ve Tarım mahallelerini kapsayan parselasyon dosyasının 15 Ağustos'ta değerlendirmesi için Büyükşehir Belediyesine, oradan da tescil işlemleri için Kadastro Müdürlüğüne gönderileceğini bildirdi.

Muratpaşa Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Korkuteli'nin Küçüklü köyünde düzenlenen 7. Geleneksel Barbunya Şenliği'nde konuşan Başkan Uysal, Kırcami planlaması hakkında bilgi verdi.

Fener, Çağlayan, Güzeloluk, Yeşilova, Kırcami, Zümrütova, ve Tarım mahallelerini kapsayan parselasyonun 20 Temmuz'da askıdan indiğini belirten Uysal, itiraz ve askı süreçlerinin 14 Ağustos'ta noktalanacağını, parselasyon dosyasının 15 Ağustos'ta Antalya Büyükşehir Belediyesine gönderileceğini, buradan da tescil işlemleri için Kadastro Müdürlüğüne intikal ettirileceğini kaydetti.

Söz konusu projeyle ilgili çok emek harcadıklarını ifade eden Uysal, şöyle devam etti:

"Kaderin cilvesi ya da Allah'ın takdiri 15 Ağustos benim doğum günüm. 18 uygulaması ve binliği biz yaptık ama onay makamı da Büyükşehir Belediyesiydi. Onay süreçlerinde hiçbir güçlük çıkarmadılar, her zaman yardımcı oldular. Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyoruz. 30-40 yıldır çözülmeyen Kırcami planımızı tapuya, kadastroya gönderecek duruma geldik. 30-40 yıldır çözülmeyen Ermenek tapu sorununu yüzde 90 oranında çözdük. Yine 30-40 yıldır çözülemeyen Zeytinköy çevreyolu kenarı imar sorununu tapuya gönderdik. Azmederseniz, iyi niyet gösterirseniz, kalbiniz temiz ise, vatan, millet yolunda, doğruluk içinde, insan uğruna mücadelenizi veriyorsanız yolunuz bir şekilde açılıyor."

Uysal, Kırcami bölgesinde Mehmetçik ve Doğuyakı mahallelerini kapsayan parselasyona yapılan itirazların Muratpaşa Belediyesi encümeninde görüşüleceğini daha sonra da Büyükşehir Belediyesine gönderileceğini bildirdi.