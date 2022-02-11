Kırcami için tarihi gün

ANTALYA (İHA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi 16 Şubat Çarşamba günü saat 14.00'te Kırcami başta olmak üzere Antalya'nın 100 binlik çevre düzeni planını karara bağlamak üzere toplanıyor. Meclisi olağanüstü toplantıya çağıran Başkan Muhittin Böcek, "Çarşamba günü tarihi bir gün olacak" dedi.

Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin devam toplantısı yapıldı. Toplantıda 30 gündem maddesi karara bağlandı. Başkan Muhittin Böcek, Büyükşehir Meclisi'ni 16 Şubat Çarşamba günü tek gündem maddesi olan Kırcami ve 100 binlik çevre düzeni planı konusunu görüşmek üzere olağanüstü toplantıya çağırdı.

A'den Z'ye çalışma

Gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından meclis sonunda Kırcami ile ilgili beklenen açıklamayı yapan Başkan Muhittin Böcek, Kırcami başta olmak üzere diğer ilçeleri de yakından ilgilendiren 100 binlik çevre düzeni planı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Başkan Böcek, "Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın talep ettiği şekliyle A'dan Z'ye bir çalışma yaptık. Bütün bürokrat arkadaşlarım ve imarla ilgili teknik çalışma arkadaşlarım, genel müdürlükle devamlı irtibat halinde olarak nerede ne eksik görüldüyse yapıldı. Elimizden geleni yaptık" dedi.

Emeği geçenlere teşekkür

"Kırcami konusu herkesin siyaset yapacağı bir yer değil" söylemini yineleyen Başkan Böcek şunları söyledi: "100 binlik plan eksik olduğu için bu konular birçok davalara neden oldu. Son Kırcami iptali de bu şekliyle gerçekleşmişti. Bu gerekçeler doğrultusunda hep birlikte çalışmalarımızı tamamladık. Bugüne kadar Kırcami konusu meclisten hep oy birliğiyle geçti. Kırcami 20 yıllık Konyaaltı Belediye Başkanlığım sürecinde de hep önerge verdiğimiz bir konuydu. Bu süreçte emeği geçen bütün siyasi partilerimize başta Murat Kurum Bakanımıza onun genel müdürlerine, çalışma arkadaşlarına, milletvekillerimize, Muratpaşa Belediye Başkanıma, çalışma arkadaşlarına, Büyükşehir ve Muratpaşa meclis üyesi arkadaşlarıma ve diğer emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum."

İmar komisyonu masaya yatıracak

Bundan sonraki süreçle ilgili bilgi de veren Başkan Böcek, 14 Şubat Pazartesi günü Antalya Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Hüsamettin Elmas'ın Bakanlığa giderek planlamalarla ilgili son resmi işlemleri yapacağını söyledi. 15 Şubat Salı günü Büyükşehir Belediyesi Meclisi İmar Komisyonu'nun toplanacağını ve planları masaya yatıracağını ifade eden Başkan Muhittin Böcek, meclise tarihi çağrıyı yaptı.

Başkan Böcek, "16 Şubat Çarşamba günü saat 14.00'te meclisimizi tek gündem maddesi Kırcami olarak olağanüstü toplantıya çağıracağız. Tarihi bir gün olacak" diye konuştu. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi