MURATPAŞA, ANTALYA (Habermetre) - Kırcami için güç birliği

Başkan Böcek "Jet hızıyla yapacağız"

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ile mahkemece iptal edilen Kırcami İmar planlarının yeni planlama sürecini görüştü. "Kaybedecek bir saniyemiz yok" diyen Başkan Böcek, "Mahkemenin iptal gerekçeleriyle ilgili üzerimize düşen, yapılması gereken ne varsa jet hızıyla yapacağız. Yeni planlamayı komisyonlarda gündeme alıp, ek meclis yaparak geçireceğiz" dedi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Kırcami Bölgesi Geliştirme Güzelleştirme Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Mustafa Ayanoğlu ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte iptal edilen Kırcami imar planlarıyla ilgili yol haritasını görüşmek üzere ASAT'ta bir araya geldi. Toplantıya, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer, Başkan Başdanışmanı Cem Oğuz, ASAT Genel Müdürü İbrahim Kurt da katıldı. Toplantıda, Kırcami İmar planlarının iptaline yönelik istinaf başvurusunun Konya Bölge İdare Mahkemesi'nde reddedilmesinin ardından yeni planlama sürecine ilişkin izlenecek yolla ilgili değerlendirmelerde bulunuldu.

100 BİNLİK PLANI BAKANLIĞA GÖNDERDİK

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 28 yıldır Kırcami sorununa sahip çıkmaya çalıştığını dile getirerek, bir tarafta 8-10 katlı binalar diğer tarafta tarım yapanlar varken, bunun bir kader olmadığına inandıklarını söyledi. Kırcami planlamasının anayasası durumundaki kamu yararı ve Toprak Kurulu kararlarının Danıştay kararı ile lehlerine sonuçlandığını hatırlatan Başkan Böcek, "Bu sevindiricidir. Büyükşehir Belediyesi olarak Kırcami ile ilgili 1/100 binlik planı ilgili Bakanlığa gönderdik. Muratpaşa Belediyemiz de hızlı bir şekilde 25 binlik, 5 binlik, binlik planları yapacak. El birliğiyle hızla sonuca götüreceğiz" dedi.

NE GEREKİYORSA HIZLA YAPACAĞIZ

Büyükşehir Belediyesi'nin üzerine ne görev düşüyorsa, Muratpaşa Belediyesi ve Kırcami dernekleri ile işbirliğiyle yerine getireceğini kaydeden Başkan Muhittin Böcek, "Ortada bir iyi niyet vardır. Ben biliyorum ki planlama Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde bütün arkadaşlarımızın desteğiyle oy birliğiyle geçecektir. Bir kez daha vurgulamak gerekirse kamu yararı ve Toprak Kurulu Kararlarının alınmış olması çok önemlidir. Mahkemenin gerekçeleri ne gerektiriyorsa; 100 binlik plana atıfta bulunulması ve buna benzer konuları jet hızıyla tamamlayıp ilgili bakanlıktan takibini yapacağız. Yeni planı belediye meclisi komisyonlarında gündeme alıp, beklemeden ek meclise getirmek şartıyla karar altına alacağız. Bir saniye bekleyecek vaktimiz yok. Yapılması gereken ne varsa hızla yapacağız" diye konuştu.

DESTEK TEŞEKKÜRÜ

Kırcami konusunun hem şehircilik hem de sosyolojik açıdan acil çözülmesi gereken bir sorun olduğunu söyleyen Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, "İstinaf mahkemesi kararının ardından size ulaştığımda Kıbrıs'ta çalışma gezisindeydiniz. Siz hiç vakit kaybetmeden yeni biri imar planı sürecini yetkili kurullarımızdan, meclislerimizden geçirelim, hızla adım atalım diyerek destek oldunuz. Bu çerçevede odalarımızı, sivil toplum kuruluşlarını kısmen ziyaret ediyoruz. Fikirlerine açığız. Vakit kaybına yer olmadığını düşünmekteyiz. Desteğiniz için çok teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

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