Kırcami'de yeni yollar açılıyor
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Kırcami'de yeni yollar açılıyor

21.12.2020 12:45 | Son Güncelleme: 21.12.2020 12:50
Kırcami'de yeni yollar açılıyor

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Kırcami gibi şehrin tam ortasında bir noktanın imar plansız kalamayacağını belirterek "Biz binlik plandaki yollarımızdan bağlantısı olanları ve kamulaştırma süreci yaşanmayanları açmaya başladık.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Kırcami gibi şehrin tam ortasında bir noktanın imar plansız kalamayacağını belirterek "Biz binlik plandaki yollarımızdan bağlantısı olanları ve kamulaştırma süreci yaşanmayanları açmaya başladık. Bu kararlıktan ödün vermemiz mümkün değildir" dedi.

Antalya'da Muratpaşa Belediyesi, yaklaşık bin 475 hektar genişliğiyle Doğuyaka, Topçular, Mehmetçik, Güzeloluk, Zümrütova, Yeşilova, Kırcami, Alan mahallelerinin tamamıyla Fener ve Çağlayan mahallelerinin bir kısmını kapsayan Kırcami bölgesinde yol açma çalışmalarına başladı.

Fen İşleri Müdürlüğü, Avni Tolunay Caddesi ve Perge Bulvarı bağlantısında iş makineleriyle yeni yollar açarken Başkan Uysal da çalışmaları yerinde inceledi.

Şehrin ihtiyacı

Mahalle muhtarlarının da yer aldığı incelemenin ardından Başkan Uysal, Kırcami'de her ne kadar 25 bin ve 5 binlik planlarla ilgili iptal kararı bulunsa da binlik planların yürürlükte ve geçerli olduğunun altını çizdi. Kırcami gibi şehrin tam ortasında bir noktanın imar plansız kalamayacağını belirten Başkan Uysal, "Biz binlik plandaki yollarımızdan bağlantısı olanları ve kamulaştırma süreci yaşanmayanları açmaya başladık. Bu kararlıktan ödün vermemiz mümkün değildir. Bu şehrimizin ihtiyacıdır. İnsanlarımızın ihtiyacıdır" diye konuştu.

Süreçte yaşanan bazı durumların planların uygulanmasında gecikmeye neden olabileceğini ama geri dönüşün asla söz konusu olmadığını kaydeden Başkan Uysal, "Kişisel çıkar ve değişik amaçlarla bu planla uğraşanlar aslında şehrimizin çıkarıyla, şehrimizin ihtiyaçlarıyla karşıt uğraş vermektedirler. Bundan bir an önce nedamet getirmelerini temenni ediyoruz. Bu süreç şehrimizin, insanlarımızın yararına devam edecektir" diyerek konuşmasına devam etti.

Başkan Uysal, Antalya Birinci İdare Mahkemesi'nin 5 bin ve 25 binlik planlar hakkında almış olduğu iptal kararının Kırcami'de verilen inşaat ruhsatını da etkilemeyeceğini söyledi. Başkan Uysal, "İnşaat ruhsatı iptal olmuş değildir. Birlik plan yürürlüktedir. İnşaat ruhsatı geçerlidir" dedi. - ANTALYA

Kırcami'de yeni yollar açılıyor
Kırcami'de yeni yollar açılıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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