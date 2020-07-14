Kırcami'de tarihi gün
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Kırcami'de tarihi gün

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırcami'de imar planı doğrultusunda yapılacak yol ve alt yapı çalışmaları için ilk kazmayı vurdu.

Kırcami'de tarihi gün
14.07.2020 14:43 | Son Güncelleme: 14.07.2020 14:47

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırcami'de imar planı doğrultusunda yapılacak yol ve alt yapı çalışmaları için ilk kazmayı vurdu. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ve muhtarlarla birlikte çalışmaları yerinde inceleyerek, tarihi ana tanıklık etti.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Kırcami planlaması ile ilgili verdiği sözleri tutuyor. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı, Başkan Muhittin Böcek'in talimatıyla Kırcami'de mevcut imar planı çerçevesinde açılacak yol ve alt yapı çalışmalarına ilk kazmayı vurdu. Büyükşehir Belediyesi, Kırcami İmar Planı doğrultusunda ilk olarak 12. Cadde'nin devamı olan 30 metre genişliğinde ve 1150 metre uzunluğundaki Şehitler Caddesi yol açma çalışmasına başladı.

Tarihi gün

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Kırcami muhtarları ve dernekler, iki belediyenin teknik heyeti ile birlikte çalışmaları yerinde inceledi. Tarihi bir ana tanıklık ettiklerini belirten Başkan Muhittin Böcek, seçimden önce Kırcami konusunda söz verdiklerini, Kırcamililerin atadan kalma yerlerini yasal zemine kavuşturmak için üzerlerine düşen ne varsa yapmaya devam ettiklerini söyledi.

350 metresi tamamlandı

Kırcami'nin 1/5000 ve 1/1000'lik planlarının Büyükşehir Belediye Meclisi'nde oy birliği ile kabul edilmesinin ardından Büyükşehir Belediyesi olarak plan notlarını hazırladıklarını söyleyen Başkan Muhittin Böcek, Kırcami'de imar planı doğrultusunda açılacak planlanan yollar için çalışma başlattıklarını kaydetti Böcek " Fen İşleri Dairesi Başkanlığımız imar planı çerçevesinde şu an 12. Cadde'nin devamı olan 30 metre genişliğinde ve 1150 metre uzunluğundaki Şehitler Caddesi yolunu açıyor. Yaklaşık 350 metresi açılan yolda, güzergah içinde kalan bir evin yıkımını da gerçekleştirildi" dedi.

İnceleme sırasında Kırcami sakini yaşlı bir kadın Başkan Muhittin Böcek'e çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Size güvendik, güvenimizi boşa çıkarmadınız. Nihayet çalışmalar başladı. İnşallah başaracaksınız. Yıllardır yerlerimize imar istiyoruz. Annem, babam göremedi ben bari göreyim" dedi. Başkan Böcek de Kırcami ile ilgili verdikleri sözleri unutmadıklarını belirterek, Muratpaşa Belediyesi ile birlikte Kırcami halkının hak ettiği imara kavuşması için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceklerini ifade etti.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Şehitler Caddesi ile başlayan Kırcami'deki yol açma çalışmaları Aspendos Bulvarı'yla Bülent Ecevit Bulvarı'nı birbirine bağlayan 45 metre genişliğinde, 3 bin 470 metre uzunluğundaki yol ve 30 metre genişliğindeki 2320 metre uzunluğundaki diğer bir yol ile devam edecek.

Keşif yapıldı

Öte yandan Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan ve 2019 Temmuz meclisinde oy birliğiyle kabul edilen 1/25000 ve 1/5000'lik planlara karşı açılan davalara ilişkin Kırcami'de keşif yapıldı. Keşifte Antalya Büyükşehir Belediyesi Hukuk Müşaviri Av. İbrahim Kurt ile Büyükşehir Belediyesi ve Muratpaşa Belediyesi teknik heyetleri de hazır bulundu. Keşifte Antalya Büyükşehir Belediyesi, bilirkişi raporlarında yer alan donatı alanlarına ilişkin eksiklerin giderildiğini belirterek, raporları savundu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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