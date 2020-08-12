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Kırbıyık A.Ş futbol takımı hazırlıklara başladı

TFF Kadınlar 1. ligine yükselen Kırbıyık A.Ş 1207 Antalyaspor kadın futbol takımı, yeni sezon hazırlıklarına başladı.

Kırbıyık A.Ş futbol takımı hazırlıklara başladı
12.08.2020 13:15 | Son Güncelleme: 12.08.2020 13:36

TFF Kadınlar 1. ligine yükselen Kırbıyık A.Ş 1207 Antalyaspor kadın futbol takımı, yeni sezon hazırlıklarına başladı.

2020 -2021 yılı 'Kadınlar Futbol Liginde' mücadele edecek olan Kırbıyık A.Ş 1207 Antalyaspor kadın futbol takımı,yeni sezon hazırlıklarına başladı. Sportif direktör Hüseyin Kırbıyık, Antalyaspor'un süper ligde gösterdiği performans sonrası kadın futbol takımı ile verilecek mücadelenin de önemine değindi.

Kırbıyık A.Ş 1207 Antalyaspor kadın futbol takımının yeni hedefleri olduğunun altını çizen Şahin Kırbıyık, "Yerli ve yabancı oyuncu transferleriyle çalışmalarımızı tamamlayarak lige hazır bir başlangıç yapmak hedefindeyiz. Bu hedefimiz doğrultusunda yapılacak çalışmalarda teknik kadromuzun belirlediği isimler ile ilgili görüşmeler yapıldı. Her şeyden önce başarıya aç mütevazi bir kadro oluşturmak kadınlarımızın her platformda olduğu gibi kadınlar futbol liginde de başarılı olacağını tüm Türkiye'ye göstermek istiyoruz" dedi.

Lige ayrı bir heyecan katmak istediklerini dile getiren kulübün sportif direktörü Hüseyin Türk, "Mütevazı bir ekiple çıkacağımız yolda mücadelemizin bizleri diğerlerinden ayrı bir yere koyacağına olan inancımız tamdır. Keyif veren ve keyif alan bir takım oluşturma anlayışındayız. Bizi izlemeye devam edin" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Türkiye kadınlar birinci liginin başlama tarihi için federasyonun önümüzdeki günlerde bir açıklama yapması bekleniyor. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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