Kirazlıdere yolu asfaltlanıyor
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Kirazlıdere yolu asfaltlanıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Kirazlıdere yolu asfaltlanıyor

Şehrin terası olarak bilinen Kirazlıdere'ye modern bir tesis kazandıran Isparta Belediyesi, Gökçay Mesireliğinden tesislere çıkan 1200 metrelik yolun asfaltlanması öncesinde stabilize serimi başladı.

Şehrin terası olarak bilinen Kirazlıdere'ye modern bir tesis kazandıran Isparta Belediyesi, Gökçay Mesireliğinden tesislere çıkan 1200 metrelik yolun asfaltlanması öncesinde stabilize serimi başladı.

Isparta'nın en önemli yerlerinden birisi olan ve şehrin terası konumunda bulunan Kirazlıdere'de çalışmalar aralıksız sürüyor. Isparta Belediyesi tarafından en üst bölgeye sosyal tesis yapımı gerçekleştirilirken, sosyal tesis ile Gökçay Mesireliği arasında kalan 1200 metrelik yol güzergahında da çalışmalar yapılıyor.

Çalışmalar kapsamında güzergah boyunca sağlı, sollu taş duvar yapımı tamamlandı. Güzergah boyunun aydınlatması ve yol üzeri bulunan tesis ve dinlenme noktalarının ihtiyaçları için doğalgaz, telekom, elektrik ve su hatlarının çekimleri de daha önceden bitirilmişti. Tüm bu altyapı çalışmalarıyla birlikte güzergah üzerine anfi inşa edildi, işyerleri yapıldı, 40 araçlık otopark oluşturuldu.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in talimatları doğrultusunda gerçekleştirilen çalışmalarda son aşamaya gelinirken, diğer taraftan da 1200 metrelik yolun asfaltlanması öncesinde stabilize çalışmaları başlatıldı.

Fen İşleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda yol boyunca stabilize serim işine başlandı. Gökçay ile Kirazlıdere tesisleri arasındaki 1200 metrelik yol boyunca kaldırım düzenlemesi yapılacak, ayrıca bisiklet yolu oluşturulacak.

Böylece vatandaşların ister araç, ister yaya ister bisikletleriyle rahatça Kirazlıdere Sosyal Tesislerine ve tesis öncesindeki diğer dinlenme alanlarına rahatça ulaşmaları da sağlanmış olacak. - ISPARTA

Kirazlıdere yolu asfaltlanıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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