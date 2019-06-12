Kirazlı yeniden ilgi odağı oldu

Kuşadası'nda 6 yıl aradan sonra düzenlenen Kiraz Festivali büyük ses getirdi.

Özer Kayalı'nın belediye başkanlığı döneminde yapılmayan ve bölgenin yarım asırlık geçmişi ile en eski festivallerinden olan Kiraz Festivali, Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Kuşadası Belediyesi'nin desteği ve Kuşadası'nın dinamiklerinin harekete geçirilmesiyle uzun bir aranın ardından yeniden düzenlendi. Sponsorların büyük katkıları sayesinde Kuşadası Belediyesi'nin bütçesine yük olmadan düzenlenen Kiraz Festival'ine çevre il ve ilçelerden gelen misafirlerle birlikte yaklaşık 50 bin kişi katıldı.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, 6 Yıl aradan sonra Kiraz Festivalini yeniden kutlamanın heyecanını yaşadıklarının altını çizerek,"Seçim döneminde Kirazlı halkına bir söz vermiştim. Bugün bu sözün gerçekleşmesinin keyfini yaşıyoruz. Festivalin yeniden yapılmasında büyük destek veren Büyükşehir Belediye başkanımız Özlem Çerçioğlu'na ve meclis üyemiz Evrim Karakoz'a teşekkür ediyorum. El birliği içinde Kuşadası'nda yapamayacağımız hiçbir şey yok." dedi.

Tarihi ve doğal güzellikleri nedeni ile bir turizm kenti olarak bilinen Kuşadası'nın aslında ülkemiz tarım faaliyetlerinde özellikle de meyve üretiminde ciddi bir yeri olduğunun altını çizen Başkan Ömer Günel, "50 yıllık bir geçmişi olan kiraz festivalimizi yeniden yapmanın mutluluğu içindeyiz. Festivalimize gösterilen ilgi için tüm misafirlerimize teşekkür ediyoruz. Bölgede yetişen kirazımızın bir örneği yok. Burada yetiştirilen kirazın sadece iç pazarda değil yurt dışı pazarında da büyük bir yeri var. Kuşadası Belediyesi olarak tarımın ve tarım üreticisinin öncelikli konularımızdan olduğunu sık sık gündeme getiriyorum. Biz de belediye olarak gerek ekolojik tarımı gerekse bunu duyurmak için en güzel yollardan biri olan kiraz festivalini çok önemsiyor, gelişmesi ve duyurulması için her türlü desteği vermekten mutluluk duyuyoruz. Ekolojik tarım uygulamalarının önemli merkezlerinden biri olan Kirazlı halkına ve muhtarımıza buradan en içten duygularımla teşekkür ediyorum" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA