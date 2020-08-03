Kirazlı Sanayi Sitesi'nde çatı yangını
Kirazlı Sanayi Sitesi'nde çatı yangını Yalova'da bulunan Kirazlı Sanayi sitesinde yangın çıktı.
03.08.2020 03:37 | Son Güncelleme: 03.08.2020 04:41
Kirazlı Sanayi Sitesi'nde çatı yangını
YALOVA - Yalova'da bulunan Kirazlı Sanayi sitesinde yangın çıktı. Bir işletmenin çatı bölgesindeki yangın Yalova İtfaiyesi tarafından söndürüldü.
Yalova'nın Kirazlı Sanayi Sitesi'nin gıda toptancıları bölümünde ki bir işletmenin çatı bölümünde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Saat.16: 30 sularında başlayan yangına Yalova İtfaiyesi ekipleri müdahale ettiler. Yaklaşık 1 saat süren müdahale sonrasında söndürülen yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olmazken işletmede maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.
Kaynak: İHA