Kirazlı içme suyunda ilk etap tamamlandı
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Kirazlı içme suyunda ilk etap tamamlandı

Kirazlı içme suyunda ilk etap tamamlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin Kuşadası'nın içme suyu ihtiyacını karşılayacak 20 km uzunluğundaki Kirazlı İçme Suyu ve İsale Hattı yapımında tamamlanan birinci etabı devreye alındı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin Kuşadası'nın içme suyu ihtiyacını karşılayacak 20 km uzunluğundaki Kirazlı İçme Suyu ve İsale Hattı yapımında tamamlanan birinci etabı devreye alındı. Başkan Özlem Çerçioğlu "İkinci etabın da tamamlanması ile birlikte Kuşadası'ndaki içme suyu ihtiyacının önemli bir kısmı bu hat ile karşılamış olacağız" dedi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi hizmet odaklı çalışma anlayışıyla altyapı yenileme ve yapım işlerini tüm hızıyla sürdürüyor. Uzun ömürlü, işlevsel ve modern bir altyapı hedefiyle dev yatırımlar gerçekleştiren Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) bu hedefler doğrultusunda yapımına başladığı 20 km uzunluğundaki Kirazlı İçme Suyu ve İsale Hattı yapımında 1. etap çalışmasını devreye alarak hizmete sundu.

Yeni hattan ilk su verilmeye başlandı

Gece başlayıp gündüz saatlerinde de devam ederek hummalı bir çalışma sonucunda 1. etap içme suyu altyapısı devreye alındı. Yapılan bu çalışma ile ömrünü tamamlamış borular değiştirilerek, uzun ömürlü polietilen borular döşendi. Çalışma sonunda Kuşadası'na yeni içme suyu hattından ilk su verilmeye başlandı.

19.7 milyonluk dev yatırım

Kuşadası'ndaki içme suyu ihtiyacının önemli bir kısmı karşılanacak olan Kirazlı İçme Suyu ve İsale Hattı, Kirazlı ve Şarlak mevkilerindeki doğal kaynaklar kente ulaştırılacak. 20 km uzunluğundaki hattın yapımı için 19.7 milyon lira yatırım yapıldı.

"Kuşadası'ndaki içme suyu ihtiyacının önemli bir kısmı bu hat ile karşılamış olacağız."

Turizm sezonu ile yerli ve yabancı turistlerin akın ettiği Kuşadası'ndaki ihtiyaçları karşılamak için yoğun olarak çalıştıklarını belirten Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Projemizin 1. etap çalışmasını tamamladık. Böylelikle doğal kaynaklardan aldığımız su, kilometrelerce süren yolculuktan sonra bugün ilk defa faaliyete geçti. Yoğun bir çalışmayla bu hattın faaliyete geçmesini sağlayan ekiplerimizi kutluyorum. İkinci etabın da tamamlanması ile birlikte Kuşadası'ndaki içme suyu ihtiyacının önemli bir kısmı bu hat ile karşılamış olacağız." dedi. - AYDIN

Kirazlı içme suyunda ilk etap tamamlandı
Kirazlı içme suyunda ilk etap tamamlandı
Kirazlı içme suyunda ilk etap tamamlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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