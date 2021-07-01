Kirazlı'da kiraz hasadı
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Kirazlı'da kiraz hasadı

Kirazlı'da kiraz hasadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Tekirdağ genelinde olduğu gibi Şarköy ilçesindeki çiftçiler de lezzetli kirazların vatandaşların sofralarını süslemesi için hasada başladı.

Tekirdağ genelinde olduğu gibi Şarköy ilçesindeki çiftçiler de lezzetli kirazların vatandaşların sofralarını süslemesi için hasada başladı.

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Şarköy'e bağlı Kirazlı Mahallesi'nde kiraz hasadına katıldı. Üreticilerle hasat yapan Vali Yıldırım, "Bugün siz değerli çiftçilerimiz ile birlikte kiraz hasadını gerçekleştiriyoruz. Hepinize bol ve bereketli hasatlar diliyorum. Burada emek veren tüm vatandaşlarımızı kutluyorum. Bereketli topraklara sahip ülkemizde, alın terini, emeğini toprakla buluşturan çiftçimizin, emeğinin karşılığını aldığını görmek mutluluk verici. Hasadını gerçekleştirdiğimiz kirazımızın değerini arttırmak için markalaşmak önemli. Bizler her zaman çiftçimizin yanındayız. İhtiyaçları olduğu zaman ihtiyaçlarını karşılamak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz ve göstermeye de devam edeceğiz" dedi.

Hasat çalışmalarına, Şarköy Kaymakamı Şenol Kaya, İl Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan, İl Jandarma Komutanı Kd. Alb. Osman Kılıç, Tarım ve Orman İl Müdürü Oktay Öcal ile ilçe protokolü eşlik etti. - TEKİRDAĞ

Kirazlı'da kiraz hasadı
Kirazlı'da kiraz hasadı
Kirazlı'da kiraz hasadı
Kirazlı'da kiraz hasadı
Kirazlı'da kiraz hasadı
Kirazlı'da kiraz hasadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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