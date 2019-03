Kirazlı'da Dündar'a Sevgi Seli

Cumhur İttifakı Osmangazi Belediye Başkan adayı Mustafa Dündar, Kirazlı Mahallesi'ne yaptığı seçim ziyaretinde büyük bir coşkuyla karşılandı. Dündar, mahalle girişinde büyük bir kalabalık tarafından meşale, havai fişek ve tezahüratlar ile karşılandı.

Osmangazi Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Osmangazi Belediye Başkan adayı Mustafa Dündar, seçim çalışmaları kapsamında Kirazlı Mahallesi'ni ziyaret etti. Dündar'ın ziyaretinde adeta sevgi seli yaşandı. Neredeyse tüm mahalle sakinlerinin katılımıyla düzenlenen karşılama merasiminde Dündar, mahalleye meşaleler ve havai fişekler eşliğinde girdi. Miting havasında geçen karşılama merasiminde mahalle sakinlerine seslenen Dündar, "2009 yılında Kirazlı beldesi, Osmangazi Belediyesine bağlandı ve belediyemizin bir mahallesi oldu. Kirazlı, Demirtaş, Emek ve Ovaakça olmak üzere 4 belde, Osmangazi Belediyemizin sorumluluk alanına girdi. Bu beldelerimizdeki belediyelerin kapanması bölge halkını üzdü. Ancak güçlü bir belediyeye bağlanmış olmaktan dolayı da mutluluk duydular" dedi.

"Vatandaşımızın vergilerini en doğru şekilde kullandık"

Osmangazi'nin merkezinde neler varsa sorumluluklarına giren beldelerde de olması için çalıştıklarını ifade eden Dündar, "Kirazlı, Uludağ'ın merkezinde yer alan mahallemiz. Kendine özgü mimarisi ve yaşam tarzı var. Eskiden burada atlar ve eşeklerle ulaşım sağlanırken, şimdi ise arabalara park yeri bulamıyoruz. Bu da ülkemizin ve Kirazlı'nın ne kadar geliştiğini gösteriyor. Kirazlı'nın özgünlüğünü bozmadan daha güzel hale getirmek adına çalışmalar yaptık. Bizler göreve geldiğimiz günden itibaren Osmangazi'nin 136 mahallesine ulaştık. 8 bin 830 cadde ve sokağına girerek vatandaşlarımız ile bir araya geldik. Vatandaşlarımızın sıkıntılarını dinleyip, taleplerine kulak vererek projeler geliştirdik. Vatandaşlarımızın vermiş olduğu vergileri hakkıyla harcamaya özen gösterdik. Vatandaşımızın vergilerini yemedik yedirmedik, çalmadık çaldırmadık. Çarçur etmeden vatandaşımızın hayatını ve ilçemizi güzelleştirmek için harcadık. Bu anlayışla çalışmalarımızı yaptık ve şimdi görüyoruz ki her tarafta Osmangazi Belediyesinin bir imzası var. Köylerimize gidiyoruz ve her köyümüzde hizmetimiz olduğunu görüyoruz. Merkeze iniyoruz yine her mahallemize değer katan çalışmalar yaptığımızı görüyoruz" diye konuştu.

"İnancımız ve kültürümüz doğrultusunda çalışarak Türkiye'nin en güçlü belediyesi oldu"

Dündar, 15 Şubat'tan bu yana 18 tane açılış yaptıklarını belirterek, "Muhalefete ait belediyeler, bu kadar açılışı bir yılda bile yapamıyor. Onlar da laf var iş yok, biz de iş var laf yok. Bu hizmetler sizin verdiğiniz vergileri hakkıyla kullanmamız neticesinde oluyor. 10 yılda merkezden en uç noktaya kadar hizmetler ürettik. Hem yerelde hem de genelde ses getiren çalışmalarımız oldu. Açılışını Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yapmış olduğu Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi, ülkemizin adını tüm dünyaya duyuran bir eserimiz oldu. 1 Kasım 2018 yılında tarihinden bu yana 51 farklı ülkeden 310 bin ziyaretçi geldi. 51 farklı ülkede Fetih Müzesi konuşuldu. Bu reklamı para vererek yapmak istesek başaramazdık. Bursa üstü kadar altı da zengin olan bir şehir. Bu şehirde hizmet yapmak onurlu ama bir o kadar da zor. Bizler bu onurlu görevi inancımız, kültürümüz ve atalarımız izinde yürütüyoruz. Sizlerin 31 Mart'ta vereceğiniz destek ile bizler bu anlayışımızla çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Osmangazi, Türkiye'ye örnek bir belediye. Bütçesi, kurumsal yapısı ve yapmış olduğu çalışmalar ile Türkiye'nin en güçlü belediyelerinden bir tanesi. Bu gücümüzü halkımız ile bütünleşmeden alıyoruz. Halkımızın istekleri doğrultusunda çalışmalar yapıyoruz ki doğru işleri ortaya çıkartıyoruz. Bursa'ya değer katan çalışmalar yapıyoruz" dedi.

"Ülkemizin bekası için Cumhur İttifakı çok önemli"

Dündar, Cumhur İttifakı'nın ülkenin bekası için önemine vurgu yaparak, "Bugün emperyalist zihniyet ülkemizin etrafını kuşatmış durumda. 40 yıldır PKK terörünün yanı sıra Irak ve Suriye'de yaşananlar ve son olarak da 15 Temmuz Hain Darbe Girişimi, ülkemizin toprak bütünlüğünü, bayrağını, hürriyetini hedef alan bir girişimdir. Bu millet tek yumruk olarak tüm bu girişimlere gereken cevabı verdi. 15 Temmuz Darbe Girişimi sonrası Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli bir araya gelerek ülkemizin bekası için Cumhur İttifakı'nı kurdu. Bu ittifak, ülkemizin tarihte olduğu gibi yeniden ayağa kalkmasına vesile olacak. Tüm mazlumların, ümmetin ve İslam aleminin gözü Türkiye'de. Ülkemizin güçlenmesi ve güçlü bir yönetime sahip olması için 31 Mart'ta sizin vereceğiniz destek çok önemli" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA