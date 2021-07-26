Kirazın merkezi Bigadiç'te sezon sona erdi
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Kirazın merkezi Bigadiç'te sezon sona erdi

Kirazın merkezi Bigadiç'te sezon sona erdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Kirazın üretim merkezlerinden biri olan Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde kiraz sezonu sona erdi.

Kirazın üretim merkezlerinden biri olan Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde kiraz sezonu sona erdi. Bigadiç'in kiraz merkezlerinden Yukarıçamlı kırsal mahallesinde yaşayan kiraz üreticileri üretim ve satışlardan memnun kaldı.

Bigadiç ilçesine bağlı köylerden, ilçenin en yüksek ve en son köyü olan Yukarıçamlı köyünde kiraz hasadının bitmesi ile sezon sona erdi. Kiraz üreticilerinde Sadri Köseri sezonun sona ermesi ile değerlendirme yaptı. Köseri yaptığı açıklamada kiraz rekoltesinin iyi olması ve kirazların doğa şartlarından etkilenmemesinin üreticilerin yüzünü güldürdünüz söyledi. Köseri, "Bu yıl Yukarıçamlı köyümüzde ve bölgede kiraz rekoltesinin iyi olması ve kirazların doğa şartlarından zarar görmemesi dolayısıyla miktar ve fiyat açısından köylülerimizi sevindirdi. Kiraz hasadı bölgemizde Haziran ayının ortalarında başlamakta ve özellikle yüksek bölgelere gittikçe Temmuz ayı ortaları ve sonralarında bitmektedir. Yıllardır Bigadiç ilçemizde kirazcılık yapan köylerimiz yollarının ve araçların olmadığı dönemlerde bile ürettikleri kirazlarını Bigadiç, Balıkesir, Sındırgı ve Akhisar'a götürmüş yada Bigadiç ve Dursunbey'in bazı köylerinde at ve katır sırtında küfeler içinde satmıştır. Son yıllarda üreticilerimizin bilinçlenmesi üretimde, üründe kaliteyi çok arttırmıştır. Pazar için sosyal medya ve internet üzerinden Yukarıçamlı köyünü ve kirazını tanıtımları yaptık" dedi.

Köseri, "Kirazımız değerini değerini buldu"

Köseri sözlerinin devamında şu ifadelere yer verdi. "Özellikle bu yıl diğer yıllara oranla köyümüzde Temmuz ayı içerisinde yurt içi alım yapanlar dışında ihracat firmalarına alım yapanlar da gelmiş ve köylülerimizin ürünleri değerini bulmuştur. Geçen sene aynı dönemde kiraz fiyatları 2-5 lira arasında değişmişti. Bu yıl yurtiçi alımlarda 3-8 lira arasında ortalama 5-6 lira arasında alıcı buldu. Yurt içi için gelen alıcılar Balıkesir, Bandırma, Akhisar, Manisa tarafındaki haller için alımlar yaptı. İhracat için de İzmir, Manisa Alaşehir, Gördes tarafların da ki ihracat firmalarına alımlar yapmıştır. İhracat ta ise fiyatlar 10-17 lira arasında değişmiş ortalama 14-15 lira oldu. Bu yıl ihracat firmalarının gelmesi ile köylülerimizin yüzünü güldürdü. Yakın köyler Okçularyeri, Aşağıçamlı ve bazı bölgelerdeki üreticiler kirazlarını köyümüze getirerek ihracatçılara satış yaptı" şeklinde konuştu. - BALIKESİR

Kirazın merkezi Bigadiç'te sezon sona erdi
Kirazın merkezi Bigadiç'te sezon sona erdi
Kirazın merkezi Bigadiç'te sezon sona erdi
Kirazın merkezi Bigadiç'te sezon sona erdi
Kirazın merkezi Bigadiç'te sezon sona erdi
Kirazın merkezi Bigadiç'te sezon sona erdi
Kirazın merkezi Bigadiç'te sezon sona erdi
Kirazın merkezi Bigadiç'te sezon sona erdi
Kirazın merkezi Bigadiç'te sezon sona erdi
Kirazın merkezi Bigadiç'te sezon sona erdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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