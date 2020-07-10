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Kirazın diğer bölgelerde hasadı bitti, Harput'ta yeni başladı

Elazığ'da bir çok köyde kiraz hasadı yapılıp tamamlanırken, tarihi Harput Mahallesi'nde bulunan ve bölgenin ismi ile bilinen kirazın hasadı başladı.

Kirazın diğer bölgelerde hasadı bitti, Harput'ta yeni başladı
10.07.2020 11:01 | Son Güncelleme: 10.07.2020 11:07

Elazığ'da bir çok köyde kiraz hasadı yapılıp tamamlanırken, tarihi Harput Mahallesi'nde bulunan ve bölgenin ismi ile bilinen kirazın hasadı başladı.

Kalite ve lezzetiyle bilinen Harput bölgesindeki köylerde yetiştiği için "Harput Kirazı" adını alan kirazın hasadı köylerde tamamlandıktan sonra merkez mahallede de başladı.Sabah erken saatlerden gelen mevsimlik işçiler, yoğun bir mesai harcayarak kirazı dalından tek tek toplayarak hasadı gerçekleştirdi. Mevsimlik işçilere ekmek kapısı olan hasat bu yıl üreticisini de sevindirdi. Kentte yıllık ortalama 4 bin ton üretimi yapılan kiraza Türkiye'nin dört bir yanından talep olduğu, bu yıl geçmiş yıllara oranla daha verimli olduğu belirtildi.

Harput Mahallesinde kiraz bahçelerinde olduklarını belirten Muhtar Zülküf Demirpolat, "Kiraz hasadının mevsimi başladı. Harput'ta en son kiraz bizde olur. Diğer bölgelerin kiraz hasadı bitti ondan sonra Harput merkezinin hasadı başladı. Harput kirazının aroması değişik tadı başkadır. Dünyada eşi benzeri olmayan bir kiraz çeşididir. Çünkü oksijeni bol olan bir bölgede o yüzden tadı çok değişik oluyor. Bundan dolayı da Harput kirazına ilgi çok büyük. Türkiye'nin dört bir tarafından talepler var. Biz Harput kirazını herkesin tatmasını istiyoruz. Ortalama günlük 15-20 kişi 1 ay boyunca hasat dönemi de bahçede çalışıyor. Harput bölgesinde ise aşağı yukarı 40-50 kişiye istihdam sağlayan vatandaşlar da var. Harput kirazı geçen seneye göre bu sene daha güzel. Bu sene verimde bir sıkıntımız olmadı Allaha şükür" dedi.

Mevsimlik işçilerden Saime Demir ise "Bizim burada çalışmamız ailemize büyük bir destek oluyor. Çünkü çoğu arkadaşlarımızla birlikte geçimimizi mevsimlik işçilikle sağlıyoruz. Bununla da gurur duyuyoruz. Çalışmak erdemliktir. Başkasına muhtaç olacağına kendi eli ve bileği ile kazandığına muhtaç olsunlar. Ben mesleğim ile gurur duyuyorum. Kiraz bu sene çok güzel maşallahı var. Gerçekten olağan üstü bir kiraz tadı ve aromasıyla olsun çok güzel. Zaten Harput'un kirazı bilenen ve tanınan bir kiraz çeşidi inşallah daha da bol olur" ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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