Kirazın bilinmeyen 7 şifası
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Kirazın bilinmeyen 7 şifası

Yazın vazgeçilmez meyvesi kirazın vücuda yararları saymakla bitmiyor.Diyetisyen Ferdi Öztürk,hastalıkların tedavisinde kullanılan ve koruyucu meyve olan kirazın en özel 7 faydası.

Kirazın bilinmeyen 7 şifası
05.06.2020 11:40 | Son Güncelleme: 05.06.2020 11:46

VİTAMİN VE MİNERAL DEPOSU

100 gram kiraz ortalama 14-15 adettir ve 65 kaloriye tekabül etmektedir. A vitamini, potasyum içeriği ve lif açısından zengin olmasının yanı sıra antioksidan içeriği de yüksektir .

GUT HASTALIĞI TEDAVİSİNDE ETKİNDİR

Halk arasında zengin hastalığı olarak bilinen gut hastalığı, kandaki ürik asit yüksekliğinden kaynaklanır. Yüksek ürik asit özelliklerde vücutta ayak başparmağında , eklemlerde birikerek ağrı ve şişkinliğe sebep olur. Kiraz kanda yüksek olan ürik asitindışarı atılmasını vekanda dengelenmesine yardımcı olarak eklem hastalıkları,Gut hastalığı tedavisinde önemli rol oynar.

VÜCUTTAN NİKOTİN ATAR

Sigara içen bireylerle nikotin hızlıca akciğerlere ulaşır ve kana karışır. Nikotin bağımlılık yapan keyif verici bir maddedir. Günde 1 porsiyon kiraznikotinin vücuttan atılmasını sağlar ve içeriğinde ki flavonoidlersayesinde hücre duvarının zarar görmesini engelleyerekvücutta ki zehri temizler .

BÖBREK DOSTUDUR :

Kirazda bulunan Kinik asit böbreklerin taş ve kum yapmasını önleyebilir veya oluştuysa daha rahat kum dökülmesine yardımcı olur.

KABIZLIKTEDAVİSİNDE ETKİNDİR:

Lif açısından zengin olan kiraz sindirim sistemini düzenleyerek kabızlık ve şişkinlik problemi olan hastalara yardımcı olur.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLÜ TUTAR

Kiraz meyvesi fitokimyasallar açısından zengindir, antioksidan bir meyvedir. Vucutta oluşabilecek iltihabi reaksiyonların önlenmesinde , vücut şişliği ve ödemin atılmasına yardımcı olarak enfeksiyon hastalıklarına karşı savaş açarak vücudun bağışıklık sistemini güçlendirir.

VÜCUTTA YAĞLARIN DEPOLANMASINI ÖNLER

Obezite tedavisinde fitokimyasal içeriği sayesinde lipit metabolizmasının düzenlenmesine yardımcı olan kiraz diyetlerde mutlaka yer almalıdır. Günde 10-15 adet ara öğünlerde tüketilecek olan kiraz depo yağların azaltılmasında ,kan şekerinin dengelenmesinde , insülin direncinin kırılmasında ve bu süreçte diyabet ve obezite ikilisine savaş açmaktadır.

Kaynak: Bültenler

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