Kirazı serada yetiştirerek hem ağacı hem meyvesini koruyor Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde kiraz üreticisi Muammer Çoban, daha iyi verim alabilmek için başlattığı sera yöntemiyle hem ağaçlarını hem de meyvelerini dış etkenlerden koruyor.

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde kiraz üreticisi Muammer Çoban, daha iyi verim alabilmek için başlattığı sera yöntemiyle hem ağaçlarını hem de meyvelerini dış etkenlerden koruyor.

Uzun raf ömrü, iriliği, tadı, rengi ve aromasıyla çok rağbet edilen yaz meyvelerinden "Lapseki kirazı", ilçede 8 bin 500 dekar alanda yılda ortalama 7 bin ila 10 bin ton üretiliyor.

Lapseki'de 40 yıldır meyve üreticiliği yapan Muammer Çoban ise üretimini serada sürdürüyor.

Çoban, AA muhabirine yaptığı açıklamada, serada kiraz üretimine 4 yıl önce başladığını söyledi.

Bu yöntemle daha kaliteli ürün almayı amaçladığını belirten Çoban, şöyle devam etti:

"Baktığınızda açık alanda kiraz ağacı ile kapalı alandaki kiraz ağacı çok farklı. Bu gözle gözüküyor. Kiraz kısa ömürlü bir ürün. Açık alanda kiraz ağacın üzerinde 10 gün kalıyorsa serada 15 gün kadar durabiliyor. Bunun nedeni ise açık alanda çiğ yağması, kırağı, yağmur ve dolu gibi etkenler. Seradaki ürün bu olumsuzluklardan etkilenmiyor. İşçi götürüyoruz, yaz yağmurunun ne zaman yağacağı belli olmuyor. Açık alanda yağmur yağdığında toplamayı bırakıyoruz ama sera altında devam ediyoruz."

Çoban, yağmur sonrası çıkan güneşin de kirazı çatlatabildiğini vurguladı.

Açık alanda kiraz üretenlerin yağışlar nedeniyle henüz ürünü toplayamadığını dile getiren Çoban, kendisinin ise seradan hasat ettiği meyveyi iç piyasaya gönderdiğini anlattı.

Çoban, 2 bin metrekare alanda 10 yaşında 50 ağacının bulunduğunu aktardı.

Geçen yıl 4 ton olan rekoltenin bu yıl 5-6 tona ulaşmasını beklediğini belirten Çoban, seradan topladığı kirazların açık alanda yetiştirilenlere göre daha pahalıya satıldığını söyledi.

"Örtü altındaki üretim kaliteyi artırmış"

Lapseki İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Kaçan da kiraz üretiminin yüzde 90'ının açık alanda yapıldığını kaydetti.

Muammer Çoban'ın serada yaptığı üretimle ilgili değerlendirmelerde bulunan Kaçan, şöyle konuştu:

"Kiraz ürünü örtü altına alındığı zaman çevresel etkiler aza indirgenmiş oluyor. Yani işi lehine döndürmüş. Örtü altına alınca yağmurdan korumuş. Kirazın sıcakla buluşunca çatlamasını önlemiş. Dal vurmasını engellemiş. Bu sayede kalibrasyonu artırmış, istediği zaman girip çıkıp işçiliği kolaylaştırmış. Hal böyle olunca istediği zaman piyasaya ürün sürmede, fiyatta sıkıntıya rastlamamış. Bu şekilde üretimi devam ettirmekte. Örtü altı dediğimiz üretim, üreticimize avantaj sunmaktadır. Bahçemiz 4 yıl önce dizayn edilmiş ve ağaçlar şu an örtü altında. Ağaçlara baktığımızda verim ve kalitesi ortaya çıkıyor. Bu yıl verim oldukça fazla. Buna kalite de eklendiğinde üreticimiz inşallah çok para kazanacak."

Kaynak: AA