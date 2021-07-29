Kiraz, üreticisini sevindiriyor
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Kiraz, üreticisini sevindiriyor

Kiraz, üreticisini sevindiriyor
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Afyonkarahisar'da Napolyon kirazı hasadı tamamlandı.

Afyonkarahisar'da Napolyon kirazı hasadı tamamlandı. İlk belirlemelere göre Sultandağı'nda 30 bin dekar alanda 30 bin ton kiraz üretildi. Kalitesi ile de üreticisini memnun eden kirazın, kilosu yaklaşık 14 liradan ihraç edilecek. Kraliyet sofralarını süsleyen Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde bu yılki kiraz hasadı tamamlandı.

Sultandağı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden alınan ilk verilere göre yaklaşık 30 bin dekar alanda 500 bin ağaçla 30 bin ton kiraz üretimi tespit edildi.

Kırca Köyü Muhtarı ve kiraz üreticisi Abdullah Başaran "Genelde 26 kalibre üstü boyutlardaki kirazlar ihraç ediliyor. Kirazlarımızın kalitesi yerinde. Geçtiğimiz yıllara göre kalite bu yıl daha iyi diyebiliriz. Tek sıkıntımız nisan yağmurları haziran ayına kaldığı için kirazda bu yıl çatlaklar oluştu, bu da ister istemez biraz kaliteyi etkiledi. Biz bu sene 25 dönümlük alandan 6-7 ton civarı bir hasat elde edeceğiz. Kilogram satış fiyatı 13-14 TL arasında satılıyor. Üretimi yapılan ihraçlık kirazlar İngiltere, Fransa, Almanya, Belçika ve Hollanda gibi ülkelere gönderiliyor. " dedi. Afyonkarahisar Sultandağı napolyon kirazı ihracat

Kaynak: Habermetre

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