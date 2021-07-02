Kiraz üreticisini, düşük fiyatla birlikte tozlu yollar vurdu
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Kiraz üreticisini, düşük fiyatla birlikte tozlu yollar vurdu

Kiraz üreticisini, düşük fiyatla birlikte tozlu yollar vurdu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Aydın ile İzmir arasında yer alan; kiraz, kestane ve elma üretiminin merkezi durumundaki Ödemiş ilçesine bağlı Bıcakçı Mahallesi Dibekdağ bölgesindeki çiftçiler, 10 yıldır yollarının asfaltlanmasını bekliyor.

Aydın ile İzmir arasında yer alan; kiraz, kestane ve elma üretiminin merkezi durumundaki Ödemiş ilçesine bağlı Bıcakçı Mahallesi Dibekdağ bölgesindeki çiftçiler, 10 yıldır yollarının asfaltlanmasını bekliyor. Yolların bozuk olmasından dolayı bölgeye tüccarların gelmeye çekindiğini belirten üreticiler, "Dünyanın en kaliteli kestane, kira ve elmasını üretiyoruz; ancak ulaşım sıkıntılı olduğundan dolayı ürünlerimizi para ettiremiyoruz" diyerek yollarının bir an önce yapılmasını istedi.

Ödemiş ilçesine bağlı Bıcakçı Mahallesi Dibekdağ bölgesinde, daha önce kilosunu 35-40 TL'ye sattıkları kirazı bu yıl yol sorunu ve nakliye sırasında oluşan tozdan dolayı 10-12 TL'ye satmak zorunda kaldıklarını belirten çiftçilerinden Muhammet Palaz, yaklaşık 40 hanenin yaşadığı Ödemiş Bıçakçı Köyü Dibekdağ yöresinde yaşanan elektrik ve yol sorunu nedeniyle insanların üretimden vazgeçmeye başladığını söyledi.

"10 yıl önce yetkililer yol ve elektrik sorununun çözüleceğini belirtmişti"

Suyu oldukça bol ve toprağı oldukça verimli olan yaylada, bu çağda yaşam mahallerinin elektriksiz ve yolların asfaltsız olduğunu belirten Palaz, "Yaklaşık 10 yıl önce yetkililer yol ve elektrik sorununun çözüleceğini belirtmişti. Yolların alt yapısı hazırlandı; ancak 10 yıldır ne elektriğe ne de asfalta kavuşabildik. Yaşadığımız yol sıkıntısından dolayı ürünlerimiz zayi oluyor" diyerek üreticilerin yetkililerden yardım beklediğini söyledi. - İZMİR

Kiraz üreticisini, düşük fiyatla birlikte tozlu yollar vurdu
Kiraz üreticisini, düşük fiyatla birlikte tozlu yollar vurdu
Kiraz üreticisini, düşük fiyatla birlikte tozlu yollar vurdu
Kiraz üreticisini, düşük fiyatla birlikte tozlu yollar vurdu
Kiraz üreticisini, düşük fiyatla birlikte tozlu yollar vurdu
Kiraz üreticisini, düşük fiyatla birlikte tozlu yollar vurdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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