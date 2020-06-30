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Kiraz üreticisi dert toplamaya başladı

Aydın ve İzmir illerinin yayla köylerinde bolca yetişen ve binlerce kişinin geçim kaynağı olan kiraz bu yıl üreticisini üzdü.

Kiraz üreticisi dert toplamaya başladı
30.06.2020 10:32 | Son Güncelleme: 30.06.2020 10:37

Aydın ve İzmir illerinin yayla köylerinde bolca yetişen ve binlerce kişinin geçim kaynağı olan kiraz bu yıl üreticisini üzdü. Sezona ürünlerinin kilosunu 10 TL'den satarak başlayan kiraz üreticisi fiyatların 3,5 TL'ye düşmesi ile üretim maliyetini değil toplama maliyetini bile karşılayamaz hale geldi.

Aydın'da yıllık yaklaşık 750 bin kilogram kiraz üretimi gerçekleştiğini belirten Yukarıkayacık Muhtarı Ersöz Özcan, "Kiraz üretiminin en yoğun olduğu bölgelerden birisi de bizim köyümüz. Sadece bizim köyden yaklaşık 250 bin kilogram kiraz üretimi olur. Bizler kendimiz alıp satmamıza rağmen kendi bahçelerimizdeki kirazları satıştan elde edilen gelirle işçi maliyetini karşılayamadığımız için ağacında bıraktık" dedi.

Eski yıllarda hasat sezonunda kiraz festivali düzenlediklerini de belirten Muhtar Özcan, "Maalesef bu yıl kiraz üreticisinin hiç tadı kalmadı. En verimli yıllardan birini yaşayan kiraz üreticisi ürün para etmeyince hayal kırıklığı yaşadı" diye konuştu.

Bölgenin en önemli kiraz tüccarlarından ve aynı zamanda Ödemiş Ovacık Yaylası'nda kiraz üretimi de yapan Metin Yağcı ise kendi yöresinde 25 TL ile başlayan kiraz fiyatının düşe düşe 3.5 TL'ye kadar indiğini belirterek üreticinin fiyatlarla birlikte ciddi bir sıkıntıya düştüğünü söyledi. Yağcı, "Bu yıl ürün bol ve rekolte iyi ancak pazar yok denecek kadar az. Şu anda tarladan toplayıp pazara götürülen ürün işçi maliyetlerine kurtarmayacak duruma düştü. İlaç ve gübrenin pahalı olması ürünün para etmemesi çiftçiyi zor durumda bıraktı. Devletimizin pazar konusunda yapacak bir şeyi olmayabilir ama üretim yapılan bahçelerin yollarının çok kötü olması üretici için ayrı bir sorun. Yaşadığımız yol sorunu ürünün pazara çıkmasına da engel oluyor. Devletimizden istediğimiz girdi maliyetlerini düşürüp üretim alanlarındaki yol sorununu çözmesidir" diye konuştu. - AYDIN

Kaynak: İHA

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